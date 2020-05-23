Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Финансы Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.

Армия и оружие Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2 Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники. 672

Политика Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств. 70

Футбол У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский. 8

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 540

Происшествия Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей. 130

Общество Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 164

Здоровье В Екатеринбурге заняты 80% коек для пациентов с коронавирусом Как говорит глава региона, при легком течении заболевания зараженных коронавирусом госпитализируют в инфекционные отделения больниц по месту проживания, в тяжелых случаях и при случаях средней тяжести - в перепрофилированные для лечения коронавируса больницы.

Экономика Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей. 12

Шоу-бизнес Лану Дель Рей обвинили в расизме Американская певица Лана Дель Рей ответила на обвинения в расизме, которые пользователи адресовали ей после критики темнокожих звезд Бейонсе, Никки Минаж и Doja Cat. 1

Кино Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс» По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).

Экономика Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. 59

Энергетика Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ. 26

Шоу-бизнес Светлана Светличная ответила на слухи о романе с Прохором Шаляпиным 80-летняя оветская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, звезда фильмов "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны" прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что десять лет назад у нее был роман с 36-летним российским певцом Прохором Шаляпиным. 4

Общество Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест. 5