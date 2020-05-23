Энергетика
REGNUMПутин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти
Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил проработать тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти
Rambler News Service04:55
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Мужчина, до смерти избивший мать пятерых детей, арестован
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина сообщила в своем аккаунте в Twitter, что старшему ребенку 9 лет, младшему 2 года, семья состояла под наблюдением инспектора органов опеки в Невском районе и квартиру получила от государства по программе поддержки многодетных семей.
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СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
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Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
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ЦИК возобновил подготовку к голосованию по Конституции
Центризбирком возобновил финансирование подготовительных мероприятий общероссийского голосования по поправкам в Основной закон.
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В Екатеринбурге заняты 80% коек для пациентов с коронавирусом
Как говорит глава региона, при легком течении заболевания зараженных коронавирусом госпитализируют в инфекционные отделения больниц по месту проживания, в тяжелых случаях и при случаях средней тяжести - в перепрофилированные для лечения коронавируса больницы.
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Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ
Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей.
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Лану Дель Рей обвинили в расизме
Американская певица Лана Дель Рей ответила на обвинения в расизме, которые пользователи адресовали ей после критики темнокожих звезд Бейонсе, Никки Минаж и Doja Cat.
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Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
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RT на русском 09:02
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По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
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Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
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Энергетика
Sohu оценило решение России сформировать стратегические запасы нефти
Россия придумала хитрый трюк, как сформировать стратегические запасы нефти и обеспечить свою энергетическую безопасность в будущем, об этом пишут китайские СМИ.
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Светлана Светличная ответила на слухи о романе с Прохором Шаляпиным
80-летняя оветская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, звезда фильмов "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны" прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что десять лет назад у нее был роман с 36-летним российским певцом Прохором Шаляпиным.
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Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды
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Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06