Энергетика

REGNUMREGNUMПутин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти

Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Путин поручил проработать специальные тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти

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Путин поручил проработать спецтарифы монополий после просьбы Сечина

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Путин поручил проработать тарифы на перевозку нефти для сделки ОПЕК+

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Путин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти

REGNUM05:00

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Путин поручил проработать тарифы «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти

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Путин поручил проработать спецтарифы «Транснефти» и РЖД на срок ОПЕК+

РИА Новости05:09
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