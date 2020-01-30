Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поручил проработать усиление ответственности за оскорбления

Президент России Владимир Путин поручил АП рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление, сообщает ТАСС. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
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«Проанализировать… правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбуждённым в связи с распространением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, порочащей честь или достоинство гражданина», — говорится в сообщении
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RT на русском07:17

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Путин поручил проработать вопрос об усилении ответственности за оскорбления

Российская газета08:10

Путин поручил изучить практику по делам об оскорблениях в интернете

RT на русском07:17

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

РБК07:34

Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении в Сети

РИА Новости07:06

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Lenta.ru06:59

Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление

ТАСС06:52

Путин поручил усилить ответственность за оскорбление

Коммерсантъ07:56
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«Вулверхэмптон» приобрел Поденсе у «Олимпиакоса»

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В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

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Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
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В Болгарии осквернили памятник «Алеше»

Вести.Ru 06:35
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Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
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Футбол

«Манчестер Сити» пробился в финал Кубка лиги

Как сообщает ToDay News Ufa, английская команда «Манчестер Сити» смогла выйти в финал Кубка английской лиги, по сумме двух встреч обыграв «Манчестер Юнайтед».
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Во Франции подтвердился пятый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в стране подтвердился пятый случай заражения коронавирусом.
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MIUI 11 подтвердила Xiaomi Mi 10 Pro

Официальная презентация Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro запланирована на 10 февраля.
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Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе

Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.
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Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами

Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Евразия Daily вчера в 05:45
Кино

В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился первый официальный тизер-трейлер боевика Джастина Лина "Форсаж 9". Ролик опубликован на YouTube.
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Политика

Путин поручил создать единую базу данных жертв политических репрессий

Российский президент Владимир Путин поручил продумать вопрос о создании единой базы сведений жертв политических репрессий, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 07:30
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Джемилев призвал отправляться с маршем на Крым «тех, кто пожил»

22 января Чубаров назвал дату проведения акции «Марш достоинства в Крым», во время которой планируется массовое пересечения административной границы с полуостровом.
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Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга

Популярная ведущая, продюсер и блогер Ксения Собчак посетила консультацию пластического хирурга Сергея Блохина в одной из клиник в центре Москвы.
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Помилованная Путиным израильтянка Иссахар встретилась с Нетаньяху

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Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
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Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе

Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
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Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
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В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
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В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»

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Совет ЕС утвердил соглашение об условиях брексита

Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, информирует пресс-служба.
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Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна 28 января в 12:39
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В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
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Происшествия

Два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус в Воронеже

Двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус в Воронеже, передает Интерфакс.
Пятый канал 28 января в 12:55
Происшествия

Суд арестовал второго бывшего полицейского по «делу Голунова»

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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
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Общество

В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за коронавируса

«Если до конца марта ситуация не стабилизируется, то мы можем оценочно говорить о потерях до $100 млн», — сказала Ломидзе.
REGNUM 07:11
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