Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Политика Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.

Общество Туристический сезон в России еще может состояться Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". 776

Политика Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране. 5,4K

Общество Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим. 13

Политика Путин объявил о завершении режима нерабочих дней 1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен. 3,4K

Футбол Испанский футбол установил дату возвращения Чемпионат страны может возобновиться 12 июня Чемпионат Испании по футболу, кажется, оказался близок к возвращению.

Политика Россия предлагает США продлить договор о СНВ на пять лет Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Россия предлагает США продлить Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) на пять лет. 4

Политика В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. 616

Общество Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. 247

Общество Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса «Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс». 492

Политика Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы. 3

Экономика Сбербанк предоставит компаниям новые кредиты на зарплату Сбербанк начнет работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, которые пострадали от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.