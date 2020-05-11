Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность увеличения размеров кредитов для системообразующих организаций, сообщается на сайте Кремля. Как и по ранее данным поручениям, отчет доклад по этому вопросу должны представить главе государства до 20 мая.

Футбол Times: УЕФА может отменить квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне УЕФА рассматривает планы по сокращению квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в худшем случае может полностью их отменить, сообщает Times.

Футбол В Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня Правительство Англии разрешило возобновить футбольную Премьер-лигу и другие спортивные соревнования в стране с 1 июня.

Общество Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». 641

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 1

Общество Путин анонсировал новый пакет мер поддержки бизнеса Президент Владимир Путин во время обращения к нации заявил о том, что он принял новый пакет мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 2,2K

Общество Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. 238

Политика Путин: Россия начинает аккуратно выходить из карантинных ограничений Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил о начале аккуратного выхода страны из режима ограничительных мер. 3

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