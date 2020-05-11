Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Политика Путин раскритиковал реализацию выплат медработникам Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф. 3

Политика Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая. 36

Политика Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.

Здоровье В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн. 8

Общество Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». 529

Политика Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств. 532

Политика Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.

Здоровье Разработан калькулятор смерти от коронавируса Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. 42

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологиеской обстановке в РФ, отметив, что при этом борьба с эпидемией продолжится и нельзя допустить срывов и откатов назад. 5

Происшествия Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году. 59

Здоровье Иммунолог рассказал, как режим самоизоляции может влиять на здоровье Как отметил эксперт, такое влияние начинается только тогда, когда люди не выходят на улицу в течение трёх — пяти месяцев.

Общество Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 году ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля. 1

Общество Путин заявил о выплатах врачам и работникам соцучреждений Президент Владимир Путин заявил в рамках заседания с правительством о том, что с 15 апреля по 15 июля будут проводиться дополнительные выплаты для работников социальных учреждений и для медиков. 33

Общество Илон Маск оскорбил экс-министра США на русском языке В свою очередь предприниматель бурно отреагировал на критику Райха и оскорбил его на русском языке. Маск заявил, что чиновник «идиот». 422

Общество Когда выходим с карантина и кому дадут денег: обращение Путина в одном абзаце Врачи, соцработники и семьи с детьми остро нуждаются в деньгах, поэтому первые должны получить гарантированные апрельские выплаты до 15 мая (Путин лично проверит каждый регион), вторым доплатят по 10 — 45 тысяч рублей (в зависимости от должности и степени ответственности), третьим тоже дадут денег.

Политика Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.

Армия и оружие Amnesty International обвинила Россию и Сирию в военных преступлениях Сирийские правительственные силы и ВКС России с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020 года провели 18 атак, которые затронули больницы и школы на севере Сирии, заявили правозащитники из Amnesty International.

Здоровье Пациенты пожаловались на обед из 25 макарон в российской больнице Участница местной группы в соцсети «Вконтакте» «Регион-74 | Челябинск» разместила пост с фотографией гарнира, который предлагают в качестве второго блюда в столовой терапевтического отделения Челябинской горбольницы №8 – именно там лечат в настоящее время всех зараженных коронавирусом. 2

Энергетика Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. 22