Политика
РИА НовостиПутин поручил проработать вопрос бюджетного кредита для регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера бюджетного кредита для регионов
Rambler News Service04:57
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Политика
Путин раскритиковал реализацию выплат медработникам
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 10:01
Политика
Путин обсудит на совещании 11 мая продление режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 10:31
Политика
Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет
Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая.
АБН 09:25
Политика
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом
Власти города 9 мая подтвердили смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников – двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.
РИА Новости 07:51
Политика
Путин попросил россиян усилить личные меры профилактики коронавируса
Президент России Владимир Путин попросил россиян усилить личные меры профилактики коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 10:02
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Политика
Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году
Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
РИА Новости 10:01
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологиеской обстановке в РФ, отметив, что при этом борьба с эпидемией продолжится и нельзя допустить срывов и откатов назад.
ТАСС 09:41
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Армия и оружие
В Польше встревожены поставками в Республику Беларусь танков Т-72БЗ
В страну была поставлена четвертая партия Т-72БЗ из семи боевых машин. Данный факт крайне негативно восприняли в Польше.
ГЛАС.RU 05:59
Здоровье
Иммунолог рассказал, как режим самоизоляции может влиять на здоровье
Как отметил эксперт, такое влияние начинается только тогда, когда люди не выходят на улицу в течение трёх — пяти месяцев.
RT на русском 10:02
Политика
В России с 12 мая единый период нерабочих дней закончится
Напоминаем, что на Кубани карантин продлен до 23 мая. Ограничения будут действовать в том же режиме, что и раньше.
Анапское Черноморье 09:16
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 году ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру 10:06
Общество
Путин заявил о выплатах врачам и работникам соцучреждений
Президент Владимир Путин заявил в рамках заседания с правительством о том, что с 15 апреля по 15 июля будут проводиться дополнительные выплаты для работников социальных учреждений и для медиков.
Общественное телевидение России 09:29
Общество
Илон Маск оскорбил экс-министра США на русском языке
В свою очередь предприниматель бурно отреагировал на критику Райха и оскорбил его на русском языке. Маск заявил, что чиновник «идиот».
ФедералПресс вчера в 03:14
Общество
Когда выходим с карантина и кому дадут денег: обращение Путина в одном абзаце
Врачи, соцработники и семьи с детьми остро нуждаются в деньгах, поэтому первые должны получить гарантированные апрельские выплаты до 15 мая (Путин лично проверит каждый регион), вторым доплатят по 10 — 45 тысяч рублей (в зависимости от должности и степени ответственности), третьим тоже дадут денег.
Уфа1.ру 10:02
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Армия и оружие
Amnesty International обвинила Россию и Сирию в военных преступлениях
Сирийские правительственные силы и ВКС России с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020 года провели 18 атак, которые затронули больницы и школы на севере Сирии, заявили правозащитники из Amnesty International.
Daily Storm 05:18
Здоровье
Пациенты пожаловались на обед из 25 макарон в российской больнице
Участница местной группы в соцсети «Вконтакте» «Регион-74 | Челябинск» разместила пост с фотографией гарнира, который предлагают в качестве второго блюда в столовой терапевтического отделения Челябинской горбольницы №8 – именно там лечат в настоящее время всех зараженных коронавирусом.
Live24 09:46
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС вчера в 05:29
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
Наука
Разработана новая полная 3D-карта мозга мыши
В течение трех лет ученые создавали трехмерную карту мыслительного аппарата мыши.
МедиаПоток 09:35
Фигурное катание
Плющенко назвал хореографа группы Тутберидзе десятым колесом от телеги
ProstoProSport вчера в 00:26
Общество
Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри
Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
Политика
Путин заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на коронавирус
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на новый тип коронавируса.
Газета.Ru 09:26