Политика
РИА НовостиПутин поручил проработать вопрос бюджетного кредита для регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин проработает увеличение размеров кредитов системообразующим компаниям
Парламентская газета08:52
Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера бюджетного кредита для регионов
Rambler News Service04:57
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Общество
Путин подписал указ о допмерах поддержки российских семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
Путин поручил установить доплату для сотрудников соцучреждений
Правительство РФ предусмотрит дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений на период борьбы с эпидемией коронавирусного заболевания.
ГЛАС.RU 09:47
Здоровье
Пик коронавируса в Тульской области ожидается в ближайшие недели
Как отметил на совещании по эпидемиологической ситуации главный санитарный врач, пика заболеваемости стоит ожидать в ближайшие три недели, однако принятые в регионе меры позволят снизить значения.
Тульская пресса 09:18
Общество
Отмена режима нерабочих дней и новая помощь от государства: о чём говорил Путин в своём обращении
Нерабочие дни отменяются Обращение Владимира Путина прозвучало во время совещания, которое глава государства провел с кабинетом министров и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Российской Федерации.
Военное обозрение 10:46
Общество
В Севастополе продлён режим обязательной самоизоляции
Режим самоизоляции в Севастополе продлён до 17 мая включительно.
ForPost 10:50
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая
Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
Общество
Туристический сезон в России еще может состояться
Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
Общество
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru 09 мая в 16:57
Общество
Названы самые уязвимые для коронавируса работники
Самыми уязвимыми признаны охранники, далее следуют повара и водители автобусов.
Lenta.ru 09:26
Здоровье
Названы округа-лидеры Подмосковья по количеству зараженных
Общее число заболевших составляет - 1 073 человека. В Одинцово отмечено 42 случая заражения за сутки.
Live24 06:22
Политика
В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
Политика
Путин поручил рассмотреть передачу Севастополю танка Т-34
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны рассмотреть возможность передачи Севастополю одного из танков Т-34, возвращенных в РФ из Лаоса, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 11:26
Политика
Путин сообщил о завершении режима нерабочих дней
С 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершен, но режим повышенной готовности будет сохранен.
Известия Мордовии 09:22
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Собянин назвал условия выхода из самоизоляции
Третьим важным условием Собянин считает полноценное медицинское обслуживание и уход за больными COVID-19.
Российская газета 10:35
Политика
Путин поручил подготовить план по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России представить план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ к 1 июня 2020 года.
Вечерние Ведомости 05:53
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
Сегодня истекает период нерабочих дней, которые были объявлены ранее из-за угрозы заражения коронавирусом.
БрянскToday 09:32
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Политика
Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией
Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42