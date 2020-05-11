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РИА НовостиРИА НовостиПутин поручил проработать вопрос бюджетного кредита для регионов

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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Путин поручил проработать увеличение кредитов системообразующим предприятиям

Российская газета09:00

Путин предложил учитывать падение выручки организаций при оказании поддержки

Известия08:40

Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера бюджетного кредита для регионов

Rambler News Service04:57

Кабмин рассмотрит вопрос об увеличении предельного размера бюджетных кредитов регионам

ТАСС05:15

Путин заявил о необходимости увеличить предельный размер кредитов регионам

ИА Красная Весна06:06

Кабмин проработает увеличение размеров кредитов системообразующим компаниям

Парламентская газета08:52

Путин поручил проработать вопрос бюджетного кредита для регионов

РИА Новости04:43
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Общество

ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне коронавируса

Еврокомиссия сделала заявление в понедельник, что странам Евросоюза нужно готовиться к возможной второй волне коронавируса.
Московский Комсомолец 06:22
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода во время обращения.
Коммерсантъ 09:12
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Игры

В Китае заблокировали PlayStation Store

10 мая в Китае был заблокирован магазин PlayStation Store. Об этом сообщил аналитик фирмы Niko Partners Даниэль Ахмад.
CyberSport.ru 02:54
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Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам.
Тверские ведомости 06:06
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Экономика

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий кредита на БелАЭС

Россия и Белоруссия обсуждают корректировку условий российского кредита на строительство Белорусской АЭС.
RT на русском 08:11
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Общество

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия вчера в 05:39
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Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Здоровье

Медсестра рассказала о находящихся в реанимации больных коронавирусом

News.ru 06:11
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Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
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Авто

В РФ новый Toyota Highlander появится летом

Абсолютно новый Toyota Highlander четвертого поколения с атмосферным V6 и 8-ступенчатой АКПП появится в России летом 2020 года.
SpeedMe 07:08
Политика

Владимир Путин заявил о росте числа коек для пациентов с коронавирусом

Число специализированных коек для лечения пациентов с выявленным коронавирусом в России возросло до 130 тысяч.
Вечерняя Москва 09:18
Фигурное катание

Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
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Общество

376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19

КМВ Новости 08:36
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Культура

Умер американский актер Джерри Стиллер

РИА Новости 07:21
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Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
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Кино

«Союзмультфильм» выпустил свой первый 3D-мультфильм

Inc-news.ru вчера в 07:25
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Общество

Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19

Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
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Общество

Польша просчиталась в попытке помешать России с помощью Baltic Pipe

По мнению специалиста, Польша просчиталась в попытках помешать РФ.
Политическая Экспертиза 06:32
Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
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Политика

В России разработают меры по поддержке кредитования

"Рекомендовать Банку России разработать совместно с правительством РФ меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций, пострадавших от ситуации, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.
РИА Новости 09:15
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Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
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Шоу-бизнес

Семенович ужаснула подписчиков тремя «карантинными» подбородками

Экономика сегодня вчера в 09:58
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Общество

Названы сроки открытия магазинов одежды в России

Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
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Происшествия

Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве

Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
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Политика

Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
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Происшествия

Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми

45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.
Evo-rus.com 09:21
Политика

В России не продлили общегосударственный режим нерабочих дней

Владимир Путин объявил, что единый режим нерабочих дней в России с 12 мая продлеваться не будет.
FreeNews-Volga 09:16
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