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Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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Президент дал поручения, касающиеся банков и кредитов

Вести.Ru09:40

Путин поручил проработать вопрос бюджетного кредита для регионов

РИА Новости04:43

Путин поручил проработать увеличение кредитов системообразующим предприятиям

Российская газета09:00

Путин предложил учитывать падение выручки организаций при оказании поддержки

Известия08:40

Кабмин рассмотрит вопрос об увеличении предельного размера бюджетных кредитов регионам

ТАСС05:15

Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера бюджетного кредита для регионов

Rambler News Service04:57

Правительство до 20 мая подготовит доклад по вопросам поддержки бизнеса

ПРАЙМ09:22
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Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников медучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля до 15 июля.
RT на русском 09:40
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Политика

В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика

Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
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Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса

Из 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в Ростове-на-Дону зарегистрировано 24.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:53
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне коронавируса

Еврокомиссия сделала заявление в понедельник, что странам Евросоюза нужно готовиться к возможной второй волне коронавируса.
Московский Комсомолец 06:22
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Авто

Первые Haval H5 появились у дилеров в России

Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах.
Автоновости дня 09 мая в 12:49
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Общество

За сутки у 108 жителей Свердловской области выявили коронавирус

Kursk.com 03:48
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Политика

Путин оценил эффект от режима самоизоляции

Президент России Владимир Путин оценил эффект от режима самоизоляции.
Lenta.ru 09:15
Общество

Вице-премьер назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сильнее всего в России от ситуации с коронавирусом пострадал туризм.
Life.ru 08:00
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 08 мая в 17:15
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Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Политика

Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
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Экономика

Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей

ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме

Instagram Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фотографии в военной форме.
РЕН ТВ вчера в 07:52
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Ответственными за подготовку плана назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
РБК 09:30
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Политика

Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
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Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком.
Chelny-biz.ru 09:36
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Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM 04:26
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Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
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Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 31 мая

С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции, который был продлен до 11 мая. Сегодня его продлили до начала лета.
ИА Городские вести. Волгоград 09:04
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Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv 09 мая в 13:01
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Общество

Китайские вирусологи раскрыли детали работы лаборатории в Ухане

Сотрудники Института вирусологии в Ухане рассказали об особенностях работы лаборатории с самой высокой степенью биобезопасности.
РИА Новости 07:44
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Политика

Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются

По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
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Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
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