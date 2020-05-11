Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Экономика Три штата США запросили 1 трлн долларов срочной финансовой помощи Власти американских штатов Невада, Калифорния и Орегон попросили Конгресс США одобрить выделение 1 трлн долларов для оказания срочной финансовой помощи местным органам власти, говорится в заявлении на сайте губернатора Невады Стива Сисолака. 1

Шоу-бизнес Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза. 46

Игры Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать при не менее чем 30 кадрах/с на Xbox Series X Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. 1

Политика Путин объявил о завершении режима нерабочих дней Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24». 260

Общество Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей. 4

Общество В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев. 125

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 536

Авто Новый Toyota RAV4 пользуется ажиотажным спросом Популярный кроссовер Toyota RAV4 никогда не пользовался особым спросом на родине, а в предыдущем, четвертом поколении даже не продавался там. 1

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты. 424

Экономика В России могут приравнять минимальный оклад к МРОТ В России хотят минимальный размер оплаты труда приравнять к минимальному окладу.

Общество Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции После окончания карантина более половины россиян (64%) заявили о намерении брать еду на работу из дома.

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Общество В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу. 125

Общество Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство. 46

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 148

Политика В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России» "Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола. 702

Экономика Промсвязьбанк продал почти все запасы золота Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий. 450