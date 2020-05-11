Политика
РИА НовостиПутин поручил проработать вопрос бюджетного кредита для регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 мая проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов с возвратом в декабре 2020 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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Кабмин рассмотрит вопрос об увеличении предельного размера бюджетных кредитов регионам
Парламентская газета05:29
Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера бюджетного кредита для регионов
Rambler News Service04:57
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