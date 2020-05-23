Экономика
ТАССПутин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. О таком поручении говорится в документе, опубликованном в субботу.
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Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
Ведомости вчера в 12:00
Здоровье
В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ
RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.
RT на русском 07:36
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за пандемии коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
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Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Происшествия
В астраханском доме престарелых произошла вспышка коронавируса
Коронавирусная инфекция подтвердилась у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов, они госпитализированы.
ТАСС 08:31
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Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 21 мая в 12:51
Армия и оружие
Боевики ливийского ПНС организовали новый вброс о «российском следе»
Боевики опубликовали видео всего спустя сутки после официального заявления генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, представляющего силы Ливийской национальной армии.
Русская Планета 06:40
Здоровье
Белгородский губернатор рассказал о смерти врача от коронавируса
Напомним, о смерти врача стало известно утром, 23 мая.
Kursk.com 07:31
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Испания начнет принимать иностранных туристов с июля
Испания откроется для иностранного туризма в июле, заявил премьер страны Педро Санчес.
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, что врачи давали ей 5-процентный шанс выжить
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина сумела оправиться от двустороннего воспаления легких, хотя ее шансы на выживание равнялись 5%. Об этом сама артистка рассказала на встрече с коллективом своего театра "Русская песня", сообщает Teleprogramma.pro.
Ruposters.ru 08:17
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Кино
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 07:52
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Экономика
Российские торговые центры распродадут через Avito
На сайте Avito начали появляться объявления о продаже российских торговых центров (ТЦ). Это происходит на фоне падения выручки, низких поступлений от арендной платы и необходимости платить налоги, когда помещения простаивают.
Lenta.ru вчера в 09:39
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
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Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Единоборства
Гэтжи считает, что Хабиб проиграл бой Тибау в 2012 году
Будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Джастин Гэтжи поставил под сомнение идеальный рекорд чемпиона - по его мнению, россиянин проиграл бой Глейсону Тибау в 2012 году.
Газета.Ru 06:40
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23