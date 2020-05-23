Экономика
ТАССПутин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. О таком поручении говорится в документе, опубликованном в субботу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Единоборства
Гэтжи нашел поражение в карьере непобедимого Хабиба
ProstoProSport вчера в 13:45
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Армия и оружие
США испытали в Тихом океане лазерное оружие и сбили беспилотник
Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожить беспилотник в полете.
Новый День 00:35
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском вчера в 01:09
Экономика
Более 7 трлн рублей направили на выплату пенсий в 2019 году
Свыше 7 трлн рублей было направлено на выплату пенсий в 2019 году, это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России.
ТАСС 21 мая в 08:32
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:52
Происшествия
До трех увеличилось число жертв пожара в больнице Татарстана
Российская газета 05:04
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
RT на русском 04:47
Политика
В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России
Грант, который власти США выдают на «разоблачение дезинформации» российского здравоохранения, должен подтолкнуть исследователя к определенным выводам, выгодным Вашингтону.
РБК 05:37
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости вчера в 06:18
Общество
Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время
Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в ходе рабочего визита в республику.
РИА Новости 06:06
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК вчера в 06:49
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Кино
Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом
Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой вчера в 04:23
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru 21 мая в 23:53
Общество
Больница имени Кащенко начала приём коронавирусных больных
Больных с коронавирусной инфекцией начали принимать отделения в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко.
78.ru 05:43
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду в Санкт-Петербурге
Первый из серии фрегатов "Адмирал Касатонов" пока проходит испытания. Четвертый корабль "Адмирал Исаков" находится в стадии строительства.
Политическая Экспертиза вчера в 16:12
Общество
В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском 04:05
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Футбол
Агент: «Зенит» создал искусственный интерес к Леонову
В субботу, 23 мая, футбольный агент Сергей Пушкин рассказал правду о сорвавшемся переходе голкипера Леонова в «Зенит».
ГЛАС.RU 06:08