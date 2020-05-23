Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. О таком поручении говорится в документе, опубликованном в субботу.

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Армия и оружие США испытали в Тихом океане лазерное оружие и сбили беспилотник Военный корабль ВМС США успешно испытал новое высокоэнергетическое лазерное оружие, которое может уничтожить беспилотник в полете.

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 748

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 48

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 64

Общество Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020». 34

Политика В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России Грант, который власти США выдают на «разоблачение дезинформации» российского здравоохранения, должен подтолкнуть исследователя к определенным выводам, выгодным Вашингтону.

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. 147

Общество Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время Потребность Дагестана в лекарствах закроют в ближайшее время, заявил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в ходе рабочего визита в республику. 1

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 584

Кино Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи. 18

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,4K

Общество Больница имени Кащенко начала приём коронавирусных больных Больных с коронавирусной инфекцией начали принимать отделения в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко. 6

Общество В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства. 560

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев. 125