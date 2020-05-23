Коронавирус
ТАССПутин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. О таком поручении говорится в документе, опубликованном в субботу.
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Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
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В Самарской области скончалась 68-летняя пациентка с COVID-19
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Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
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Арендатор пруда застрелил семерых рыбаков из Киева
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75 лет назад совершил самоубийство Генрих Гиммлер
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Сегодня губернатор Югры подписала постановление о мерах, сопровождающих въезд в округ.
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МВД автоматически продлит истекшие трудовые патенты для мигрантов
Министерство внутренних дел автоматически продлит на три месяца действие рабочих патентов для трудовых мигрантов.
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Под Калининградом «Мерседес» насмерть сбил велосипедиста
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Грызлов обвинил Киев в деструктивной позиции по Донбассу
По словам Грызлова, Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать задокументированные факты обстрелов, а также вновь отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня, саботируя этот вопрос уже на протяжении нескольких месяцев.
Аргументы и Факты вчера в 17:20
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
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Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
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В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
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Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
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Общество
Число новых случаев COVID-19 в России вновь превысило 9 тысяч
Впервые за последние несколько дней число новых случаев превысило 9 тысяч: 20 мая было зафиксировано около 8,7 тысячи новых случаев, 21 и 22 мая уровень сохранялся на показателе около 8,8 тысячи случаев.
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
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По данным на сегодня, 22 мая, в Астраханской области зафиксировано 1298 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией (+ 51 человек за минувшие сутки).
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