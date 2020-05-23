Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. О таком поручении говорится в документе, опубликованном в субботу.

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

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