с чего всё началось

По итогам заседания Путин поручил правительству РФ издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством России норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка в стране.

Здоровье Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.

Шоу-бизнес Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями У актера Данилы Козловского родился первенец. Об этом рассказала его девушка и коллега по цеху Ольга Зуева на своей странице в Instagram.

Общество Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.

Здоровье Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.

Авто Renault представила электромобиль-трансформер Компания Renault показала электромобиль будущего, который она собиралась представить на автосалоне в Женеве.

Биатлон Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.

Общество Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.

Происшествия На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.

Общество Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупреждает о случаях мошеннических звонков в банки от людей, представляющихся сотрудниками службы и требующих предоставить конфиденциальные данные.

Политика Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию 23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Здоровье Власти предлагают новосибирцам шить медицинские маски самим Помимо масок заводского производства можно использовать марлевую маску, сшитую своими руками, — отмечается в информации, размещённой на сайте мэрии города.

Общество В России выросло число случаев афер с недвижимостью В России за последние годы в несколько раз выросло число попыток мошенничества при оформлении сделок с недвижимостью.

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу 22-летняя Кайли Дженнер не перестает удивлять поклонников. Не так давно подписчики бурно обсуждали день рождения ее дочери Сторми.