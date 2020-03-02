Политика
Красная веснаПутин поручил научить чиновников государственному русскому языку
По итогам заседания Путин поручил правительству РФ издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством России норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка в стране.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.RT на русском09:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
Здоровье
Росздравнадзор разделит клиники на три уровня со специальными знаками
Оценка медицинских учреждений с присвоением знака, подтверждающего уровень клиники, будет проводиться раз в три года специальной комиссией, сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Минздравом проекта приказа, вынесенного на обсуждение.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями
У актера Данилы Козловского родился первенец. Об этом рассказала его девушка и коллега по цеху Ольга Зуева на своей странице в Instagram.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.
Общество
Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности
Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
Авто
Renault представила электромобиль-трансформер
Компания Renault показала электромобиль будущего, который она собиралась представить на автосалоне в Женеве.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Общество
Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени
Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
Футбол
«Манчестер Сити» готов заплатить 2 миллиона евро за 16-летнего защитника дортмундской «Боруссии»
«Манчестер Сити» следит за выступлениями центрального защитника дортмундской «Боруссии» Ннамди Коллинза, сообщает Bild.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупреждает о случаях мошеннических звонков в банки от людей, представляющихся сотрудниками службы и требующих предоставить конфиденциальные данные.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Здоровье
Власти предлагают новосибирцам шить медицинские маски самим
Помимо масок заводского производства можно использовать марлевую маску, сшитую своими руками, — отмечается в информации, размещённой на сайте мэрии города.
Общество
В России выросло число случаев афер с недвижимостью
В России за последние годы в несколько раз выросло число попыток мошенничества при оформлении сделок с недвижимостью.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Авто
Aurus собрал более 700 предзаказов на автомобили
Глава компании Aurus, которая производит автомобили представительского класса, сообщил, что компания получила уже более 700 заявок.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
22-летняя Кайли Дженнер не перестает удивлять поклонников. Не так давно подписчики бурно обсуждали день рождения ее дочери Сторми.
Экономика
ОАО РЖД повезет на Запад без гарантий
Скидка в 12,8% предоставляется в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3 тыс. км. В условиях сложившейся ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке специальные тарифы будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами, сообщают в компании.
Происшествия
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошло с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошло с рельсов на перегоне Жипхеген—Хилок в Забайкалье, сообщило региональное управление на транспорте Следственного комитета России.
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Здоровье
Сезон активности клещей в России увеличится на два месяца
Аномально теплая зима разбудила клещей. Эти опасные насекомые начали просыпаться на территории России уже в феврале.
Политика
США признали отсутствие угрозы странам Прибалтики со стороны России
Россия в настоящее время не является угрозой для Латвии, Литвы и Эстонии, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Авто
Под налог «на роскошь» попали любимые приморцами автомобили
Министерство промышленности и торговли опубликовало обновленный список роскошных автомобилей, владельцы которых вынуждены платить повышенный налог.
Футбол
Гол Кокорина не спас «Сочи» в матче с тульским «Арсеналом»
Победой тульского «Арсенала» в Сочи над одноименным клубом завершился матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 1 марта.