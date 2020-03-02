Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил проверить чиновников на грамотность

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном
 на сайте Кремля.
RT на русском09:42

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Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

РБК11:01

Путин поручил подготовить проект о контроле за грамотностью чиновников и россиян

Газета.Ru09:45

Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

RT на русском09:42

Путин поручил проверить чиновников на грамотность

REGNUM09:36

Путин поручил утвердить нормы русского языка как государственного

РИА Новости09:45

Путин поручил разработать концепцию языковой госполитики

Коммерсантъ10:57

Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом

ТАСС10:00
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Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Музыка

На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big

Ведомости 13:41
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Футбол

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Soccer.ru 11:47
Шоу-бизнес

Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь

32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Телепрограмма 09:12
Энергетика

Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ

Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
ТАСС 10:42
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Космос

Впервые астрономы обнаружили экзопланету с помощью радиоволн

Обнаружить особенность звезды помог новый метод.
HotGeo 29 февраля в 06:45
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Lenta.ru 29 февраля в 07:15
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
REGNUM 03:37
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
РИА Новости 10:13
Футбол

Гинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалит

Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и ещё три условно).
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Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата Шамсутдинова признали вменяемым

Lenta.ru 10:03
Общество

Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении

Вечерняя Москва 13:05
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру вчера в 02:17
Космос

Самый мощный взрыв в истории зафиксировали в космосе

ToDay News Ufa 28 февраля в 17:47
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество

ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом вне Китая в 9 раз

Количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Китае начало снижаться, хотя распространение болезни в других странах увеличилось в девять раз.
Известия 11:12
Здоровье

В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Российская газета 08:32
Футбол

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Газета.Ru 08:41
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Lenta.ru вчера в 22:22
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Суд отменил приговор Константину Котову

Известия 07:32
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