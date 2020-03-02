Политика
REGNUMПутин поручил проверить чиновников на грамотность
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.RT на русском09:42
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Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Футбол
«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса
«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Энергетика
Белоруссия не откажется полностью от поставок нефти из РФ
Белоруссия продолжит искать новые источники импорта нефти, но не откажется полностью от поставок сырья из России.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Космос
Впервые астрономы обнаружили экзопланету с помощью радиоволн
Обнаружить особенность звезды помог новый метод.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
Футбол
Гинер снова высказался о судействе. На этот раз он его хвалит
Итогом стала временная дисквалификация Гинера на три месяца (и ещё три условно).
Общество
Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Космос
Самый мощный взрыв в истории зафиксировали в космосе
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом вне Китая в 9 раз
Количество новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Китае начало снижаться, хотя распространение болезни в других странах увеличилось в девять раз.
Здоровье
В Петербурге 26 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Петербурге количество человек, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, достигло 26 человек.
Футбол
Казань примет матч за Суперкубок УЕФА
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Общество