Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил проверить чиновников на грамотность

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
«Издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — говорится в перечне, опубликованном
 на сайте Кремля.
RT на русском09:42

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Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

РБК11:01

Путин поручил утвердить нормы русского языка как государственного

РИА Новости09:45

Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка

RT на русском09:42

Путин поручил проверить чиновников на грамотность

REGNUM09:36

Путин поручил разработать концепцию языковой госполитики

Коммерсантъ10:57

Путин поручил подготовить проект о контроле за грамотностью чиновников и россиян

Газета.Ru09:45

Путин дал поручения по поддержке русского языка за рубежом

ТАСС10:00
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Комиссия утвердила замену российского экипажа МКС на дублеров

Межведомственная комиссия утвердила замену российской части основного экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) на дублеров.
ФАН 17:48
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Общество

Даже на падающем рынке AMD теснит Intel

Даже во время сезонного падения спроса на настольные процессоры AMD укрепляет свои позиции.
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Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Как утверждал тогда Алексей Кудрин, в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
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Белорусские тракторы: что нового?

Более старый Беларус-1221 в качестве эвакуатора использовала белорусская ГАИ Снегоуплотнительная машина МСУ-2022 представляет собой трактор Беларус-2022.3, поставленный на гусеничный ход: такой движитель позволяет обеспечить давление на грунт всего в 0,319 кг / см2.
Авторевю 29 февраля в 04:59
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В интервью USgamer Хайнс заявил, что игроки в Fallout 76 предпочитают сражениям с другими выжившими кооперативное прохождение заданий и другие PvE-активности.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Политика

Трамп прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки

Газета New York Times со ссылкой на источник в окружении кандидата ранее сообщала, что бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич решил выйти из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 20:26
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Общество

В Троицком построят школу за два миллиарда рублей

В анивском селе Троицком построят школу на 1200 мест.
Сахалин.Инфо 17:54
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БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
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Опубликовано 3 геймплейных ролика Half-Life: Alyx

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Политика

Бывшего командира «Айдара» Мельничука задержали в Греции

Бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Болгарии и Греции.
Аргументы и Факты вчера в 20:21
Политика

Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США

Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Авто

Новый Fiat 500e засвечен перед премьерой

Официальные фотографии нового Fiat 500e появились в сети накануне полноценной премьеры.
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Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ 11:27
Происшествия

В Хабаровске произошел крупный пожар в автосервисе

Росбалт 18:30
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
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В тульской дивизии ВДВ сменился командир

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Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
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В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos

Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
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Мария Голубкина поделилась редкими фото сына от Николая Фоменко

Коля показывает сыну и дочери другой пример, поэтому они его уважают, — рассказывала Мария Голубкина.
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Законодательство Германии с 1 марта этого года устанавливает обязательный порядок вакцинации против кори, сообщает новостное агентство Deutsche Press-Agentur.
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В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
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Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе

Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
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Южную Корею охватила эпидемия коронавируса

В Южной Корее установлен еще один антирекорд по числу заразившихся коронавирусом нового типа – более пятисот человек в день.
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