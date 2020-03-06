Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи. Глава государства поручил правительству проверить данные о просроченной кредиторской задолженности Хакасии.

Общество ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.

Политика Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.

Биатлон МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.

Политика Фракции Госдумы поддержали поправки президента к Конституции Владимир Путин подчеркнул, что решения по ключевым поправкам найти уже удалось, и попросил глав фракций поддержать законопроект во втором чтении.

Происшествия В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

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Авто Коронавирус затронул российские автозаводы Эпидемия коронавируса, бушующая в Китае, может сказаться на автопроме РФ уже в апреле.