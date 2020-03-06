Экономика

REGNUMREGNUMПутин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

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Президент РФ Владимир Путин поручил проверить исполнение бюджета Республики Хакасия за 2019 год и подготовить меры по оказанию региону финансовой помощи. Глава государства поручил правительству проверить данные о просроченной кредиторской задолженности Хакасии.
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