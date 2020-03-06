Экономика
КоммерсантъПутин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на текст поручения президента.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству провести комплексную проверку исполнения бюджета Республики Хакасия за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину России поручено разработать предложения об оказании республике финансовой помощи.РБК00:00
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Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии
Республиканская Телевизионная Сеть02:33
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