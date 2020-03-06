Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на текст поручения президента.
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с чего всё началось

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил правительству провести комплексную проверку исполнения бюджета Республики Хакасия за прошлый год и проверить данные о просроченной кредиторской задолженности региона. Минфину России поручено разработать предложения об оказании республике финансовой помощи.
РБК00:00

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Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Республиканская Телевизионная Сеть02:33

Бюджетный кризис в Хакасии: комментарий эксперта

REGNUM04:42

Владимир Путин распорядился помочь Хакасии

Пульс Хакасии03:06

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Коммерсантъ03:52

Путин поручил проверить исполнение бюджета Хакасии

Шанс (г. Абакан)02:08

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

Эхо Москвы01:30

Кремль подключился к решению проблемы с нехваткой денег в бюджете Хакасии

РБК00:00
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой

Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
ФАН 02:41
Культура

Чем закончился сериал «Триггер»

Вокруг ТВ вчера в 11:46
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
Происшествия

ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей «оборонных» средств

Масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, провели сотрудники ФСБ России и Следственного комитета РФ.
Российская газета 06:04
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета вчера в 00:47
Общество

Россияне поддерживают поправки в Конституцию, показал опрос

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.
РИА Новости вчера в 12:23
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.
ТАСС 06:09
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление. 6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы.
Газета.Ru 05:11
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Общество

Гидрометцентр пообещал возвращение суровых снежных зим

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в сообщении «Интерфакс» предупредил россиян о том, что снежные и морозные зимы ещё вернутся, несмотря на необычайно тёплые месяцы этого сезона.
Стерлеград 05:36
Общество

Топ-менеджера Group-IB заподозрили в США в киберпреступлении

Руководитель департамента сетевой безопасности Group-IB Никита Кислицин может быть причастен к продаже данных пользователей соцсети Formspring в 2012 году, сообщил Минюст США, комментируя уголовное дело против российского хакера Евгения Никулина.
Компания 03:27
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Политика

Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»

В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
РИА Новости вчера в 10:17
Здоровье

Более 51 тысячи тестов на коронавирус провели в России

«По состоянию на 5 марта 2020 года проведено 51 366 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах России, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении ведомства.
Телеканал 360° 03:29
Общество

В Нидерландах зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Нидерландах зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса.
Известия 05:51
Экономика

Правительство Мишустина обсуждает вмешательство в налоговую систему

Даже Минфин признает, что нагрузка на труд в России «запредельная». Казалось бы, снижение налогов уменьшит доходы государства.
Взгляд.ру вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами

Пятый канал 04 марта в 23:26
Хоккей

Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 23:48
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Кино

В Сети появилось новое видео со съемок нового сезона«Сваты-7»

В Интернете запустили новый видеоролик со съемочной площадки популярного российского сериала «Сваты-7».
ToDay News Ufa 03:48
Общество

В МВД рассказали о новом способе хищения денег клиентов банков

Новый способ хищения денег с банковского счета появился в России - так называемый зеркальный сайт банка.
ТАСС 04:02
Гаджеты

На iPhone теперь можно установить Android 10

Как рассказали авторы проекта, версия Android 10, которую они адаптировали под iPhone, устанавливается только на iPhone 7 и 7 plus при помощи джейлбрейка, под которым можно получить доступ к файловой системе обеих моделей, сообщает издание Машины и механизмы.
Что происходит 01:47
Общество

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
РИА Новости 04:35
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию

Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Псковское агентство информации вчера в 00:15
Космос

Астрономы предполагают, что Млечный Путь искажает галактика-спутник

Астрономы предполагают, что это может быть галактика в Стрельце — карликовая галактика, вращающаяся вокруг Млечного Пути.
Машины и Механизмы 04 марта в 16:58
Происшествия

Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе

РИА Новости 06:05
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