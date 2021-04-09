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REGNUM

Путин поручил проверить рост цен на жилье в Северной Осетии

Самый большой показатель роста установлен в Северной Осетии — 30%. Установить причины существенного увеличения цен на жилье в этой республике и других субъектах президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства РФ и Федеральной антимонопольной службы.В источнике
С чего всё началось

Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба должна изучить существенный рост цен на жилье в российских регионах, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства по реализации президентских посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.
РИА Новости8 апреля в 10:21

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Эксперты считают, что проверка ФАС поможет установить справедливые цены на жилье

ТАССвчера в 09:24

ФАС проверит обоснованность роста цен на жильё в России

RT на русском8 апреля в 13:21

Нет ли сговора: что будет с ценами на жилье после проверки ФАС

РБКвчера в 07:50

ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье

Телеканал 360°вчера в 00:21

ФАС проверит рынок жилья Северной Осетии из-за роста цен на 30%

РИА Новостивчера в 09:14

Эксперты не ждут резкого замедления роста цен на жилье после проверок ФАС

Интерфакс8 апреля в 12:24

Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье

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RT на русскомвчера в 09:37

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Ориентируясь на количество и разновидности техники, которую стянули к линии разграничения ВСУ, а также на контрольную проверку войск РФ, он пытается расписать сценарий возможной войны.
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Центральная Служба Новостейвчера в 14:39