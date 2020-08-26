Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК
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Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре провести проверку законности сделки, в результате которой государство утратило контроль в Башкирской содовой компании (БСК).В источнике
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