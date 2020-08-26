Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК

Президент России Владимир Путин поручил прокуратуре провести проверку законности сделки, в результате которой государство утратило контроль в Башкирской содовой компании (БСК).В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Государство может вернуть «Башсоду»

Коммерсантъ11:21
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:26
RT на русском

Путин оценил ситуацию с Башкирской содовой компанией

RT на русском11:02
Lenta.ru

Прокуратура проверит приватизацию ответственной за башкирский шихан компании

Lenta.ru12:59
ТАСС

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

ТАСС10:24
РИА Новости

Путин поручил разобраться в деле Башкирской содовой компании

РИА Новости13:08
РЕН ТВ

Где деньги?! - Путин о конфликте вокруг башкирской содовой компании

РЕН ТВ10:07

Лионель Месси запросил у ФИФА свой трансферный сертификат

Футболист сделал запрос в ФИФА на свой международный трансферный сертификат, который должен быть отправлен испанской ассоциацией футбола в национальную ассоциацию нового клуба игрока, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».
Чемпионат10:04

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
74

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
849

Черчесов отказался вызвать Соболева в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Отсутствие нападающего московского "Спартака" в числе приглашенных в сборную России по футболу игроков связано с его конфликтом с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Интерфакс-Спортвчера в 10:41
8

«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуромания10:30

Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса

Российские ученые работают над уникальной вакциной, которая сможет одновременно защитить от гриппа и коронавируса, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
Газета.Ru12:46
5