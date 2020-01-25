Общество

ВедомостиВедомостиПутин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
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с чего всё началось
25 января на официальном сайте президента РФ появилось
 указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь07:14

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Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову

РБК06:40

Путин поручил проверить законность приговора Котову

РИА Новости06:36

Путин поручил проверить законность приговора фигуранту «московского дела» Котову

Коммерсантъ06:14

Путин поручил проверить законность вынесенного Константину Котову приговора

Комсомольская правда06:29

Путин поручил проверить законность приговора Котову

Дождь07:14

Путин поручил проверить законность приговора активисту Котову

Московский Комсомолец06:33

Владимир Путин поручил генпрокурору проверить законность приговора Константину Котову

Эхо Москвы07:00
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Политика

В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
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Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году

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Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

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Политика

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Коммерсантъ вчера в 09:50
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МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
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Общество

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Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Известия 04:05
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

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Коммерсантъ вчера в 05:13
Политика

Зеленский заявил о «шраме» в отношениях Украины и России

Конфликт в Донбассе не пройдет бесследно для отношений Москвы и Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 15:45
Спорт

Непряева стала шестой в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

РИА Новости 05:06
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru вчера в 21:06
Происшествия

В Японии вертолет ВВС США совершил экстренную посадку на воду

Российская газета 06:45
Общество

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Коммерсантъ 05:34
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК вчера в 08:07
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Dr.Web нашел неудаляемый Android-вирус

Сотрудники компании Dr.Web, выпускающей одноименный антивирус, заявили о существовании собирающего в Android личные данные вируса Android.Xiny.5261, который практически невозможно удалить.
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Происшествия

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20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Футбол

«ПСЖ» может обменять Паредеса в «Милан»

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «Пари Сен-Жермен», может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Tuttosport.
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Экономика

Дерипаска обвинил ЦБ в бедности России

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал виновных в бедности россиян. Об этом он написал в одном из мессенджеров.
Pravda.Ru 23 января в 06:59
Происшествия

Эстонская яхта выловила из океана близ Тенерифе полтонны гашиша

Интерфакс 02:38
Происшествия

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Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
ТАСС вчера в 07:13
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ вчера в 12:22
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В Оренбуржье утвердили новые правила оказания медицинской помощи

Вдвое сокращены сроки проведения диагностических и лабораторных исследований, КТ, МРТ и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи.
АиФ Оренбург вчера в 03:25
Общество

Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов

Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Газета.Ru 00:14
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Теннис

Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Газета.Ru 06:35
Общество

Разведенных родителей обяжут платить за жилье детей

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IrkutskMedia 23 января в 07:30
Авто

В ГИБДД разъяснили новый закон о регистрации автомобилей

При втором варианте водитель оплачивает госпошлину 850 рублей и получает в ГИБДД только свидетельство о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а за изготовлением самих номеров (металлических табличек, которые крепятся на машину) обращается в специализированную организацию.
Автоновости дня 23 января в 07:42
Космос

Американский спутник Spaceway-1 может взорваться в космосе

Из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам.
News.ru 23 января в 04:20
Политика

Трамп показал логотип Космических сил США

Lenta.ru вчера в 17:20
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