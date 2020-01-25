Политика
ВедомостиПутин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
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с чего всё началось
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.Дождь07:14
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Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в Сирии
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Исследователи воссоздали голос жреца Несьямуна, который жил во время правления фараона Рамзеса XI.
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Известная австрийская компания Red Bull не собирается покупать московский «Спартак», информирует издание Salzburger Nachrichten.
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Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
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Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.
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Болгария высылает российских дипломатов
Болгария, скорее всего, вышлет из страны двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже.
Политика
У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции
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Водоснабжение восстановят по окончании работ. Одновременно возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Политика
Израильтянка Иссахар не обращалась к Путину с просьбой о помиловании
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Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Армия и оружие
В Афганистане ракета попала в военный вертолет
Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на 215-й корпус афганской армии.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Происшествия
В Китае коронавирус диагностирован у самого молодого пациента
Двухлетний ребёнок стал самым молодым пациентом, у которого был диагностирован коронавирус нового типа в Китае.
Общество
Канделаки оценила поведение главы Чувашии в скандале с пожарными
Происшествия
В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту убийства трех мужчин
В городе Усть-Илимске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в одном из городских гаражных боксов.
Шоу-бизнес
Откровенные фото модели-пышки без фотошопа вызвали шквал критики
22-летняя пышная модель Ариэлла Нисса подверглась критике после того, как решилась в Instagram показать себя настоящую.
Происшествия
Более 20 человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции
Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.
Происшествия
В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса на ГУМе
В Бердске водитель общественного транспортного средства высадил пассажирку, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о системе ПРО для защиты Москвы
Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы, которая поступила на боевое дежурство 24 года назад, проходит глубокую модернизацию, рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная звезда».
Футбол
Сборная России узнала соперников по групповому этапу Кубка легенд-2020
В Москве в субботу прошла жеребьевка Кубка легенд 2020 года, которую провели бывшие футболисты Андрей Тихонов и Альберт Риера.
Здоровье
Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции
Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Авто
В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците
Здоровье
Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над ЛАСКом
Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе победителей дубль оформил Никола Влашич.
Экономика
Эксперт назвал систему пенсионных фондов порочной
Эксперт подчеркнул, что пенсионные фонды должны инвестировать деньги, чтобы их ресурсы росли.
Общество
Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий
В России за работающими пенсионерами снова закрепят индексации пенсий. Соответствующие поправки планируется внести в Конституцию страны.