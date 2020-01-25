Политика

ВедомостиВедомостиПутин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
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с чего всё началось
25 января на официальном сайте президента РФ появилось
 указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь07:14

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Путин поручил Генпрокуратуре проверить дело Котова, осужденного за нарушения на митингах

ТАСС07:20

Путин поручил проверить законность приговора Котову

Дождь07:14

Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову

РИА Новости06:36

Путин поручил проверить законность приговора активисту Котову

Московский Комсомолец06:33

Владимир Путин поручил генпрокурору проверить законность обвинительного приговора Константину Котову

Эхо Москвы08:31

Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову

РБК06:40

Путин поручил проверить законность приговора фигуранту «московского дела» Котову

Коммерсантъ06:14
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Армия и оружие

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Политика

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Болгария, скорее всего, вышлет из страны двух российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже.
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Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
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Жители Пролетарского округа Тулы остались без воды

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Политика

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РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес

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Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
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Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Газета Малый бизнес вчера в 05:50
Армия и оружие

В Афганистане ракета попала в военный вертолет

Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на 215-й корпус афганской армии.
РИА Новости 05:15
Происшествия

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Lenta.ru вчера в 12:24
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В Китае коронавирус диагностирован у самого молодого пациента

Двухлетний ребёнок стал самым молодым пациентом, у которого был диагностирован коронавирус нового типа в Китае.
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Общество

Канделаки оценила поведение главы Чувашии в скандале с пожарными

REGNUM вчера в 18:08
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В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту убийства трех мужчин

В городе Усть-Илимске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в одном из городских гаражных боксов.
REGNUM 08:20
Футбол

Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

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Откровенные фото модели-пышки без фотошопа вызвали шквал критики

22-летняя пышная модель Ариэлла Нисса подверглась критике после того, как решилась в Instagram показать себя настоящую.
Вечерний курьер 06:01
Происшествия

Более 20 человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.
RT на русском 03:38
Происшествия

В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса на ГУМе

В Бердске водитель общественного транспортного средства высадил пассажирку, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Evo-rus.com 05:31
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о системе ПРО для защиты Москвы

Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы, которая поступила на боевое дежурство 24 года назад, проходит глубокую модернизацию, рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 22 января в 00:16
Футбол

Сборная России узнала соперников по групповому этапу Кубка легенд-2020

В Москве в субботу прошла жеребьевка Кубка легенд 2020 года, которую провели бывшие футболисты Андрей Тихонов и Альберт Риера.
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Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции

Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Российская газета вчера в 14:47
Авто

В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците

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Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса

Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
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Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Футбол

Дубль Влашича принес ЦСКА победу над ЛАСКом

Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. В составе победителей дубль оформил Никола Влашич.
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Экономика

Эксперт назвал систему пенсионных фондов порочной

Эксперт подчеркнул, что пенсионные фонды должны инвестировать деньги, чтобы их ресурсы росли.
Инвест-Форсайт 23 января в 13:49
Общество

Работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий

В России за работающими пенсионерами снова закрепят индексации пенсий. Соответствующие поправки планируется внести в Конституцию страны.
НТР 24 23 января в 23:33
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