Политика
ВедомостиПутин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
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с чего всё началось
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.Дождь07:14
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Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Политика
МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Политика
Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Происшествия
Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест
Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
Спорт
Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира
В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Политика
Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.
Музыка
BTS и рэпер Lil Nas X выступят вместе на вручении премии «Грэмми»
ВТS и Lil Nas X вместе выступят на вручении премии "Грэмми" 27 января, сообщает NME.
Общество
Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется
В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за распространение вируса Белый дом берет на себя.
Общество
Посольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии
«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — говорится в тексте.
Происшествия
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека
Четыре человека были убиты, еще свыше двадцати получили ранения в ходе разгона силовиками протестных акций на юге Ирака в провинции Зи-Кар, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче КХЛ
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" одержали победу над казахстанским "Барысом" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
CNN среди демократов нашел «полезных идиотов» для России
Дженнингс пишет, что когда «член Конгресса, стоя за трибуной Сената, уже сейчас, еще до того, как был заполнен хоть один избирательный бюллетень, объявляет выборы 2020 года нелегитимными», это удовлетворяет якобы имеющемуся у России желанию «сеять раздор и недоверие».
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
Авто
Bugatti готовит новую «повседневную» модель
Французская марка Bugatti планирует выпуск более простого и доступного автомобиля «на каждый день».
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Общество
Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге
Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Футбол
Сборная России узнала соперников по групповому этапу Кубка легенд-2020
Кубок легенд-2020 пройдет с 21 по 23 февраля на МСА «Лужники». Сборная России выиграла все 11 предыдущих розыгрышей турнира.
Общество
Побывавший в России китайский журналист понял, почему Наполеон проиграл
Китайский журналист, странствующий фотограф из городского округа Наньчан поделился впечатлениями от поездки в Россию.