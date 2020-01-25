с чего всё началось

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Политика Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси» Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.

Происшествия Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.

Армия и оружие Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».

Спорт Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.

Общество Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется В ходе согласования операции с МИД КНР оговорено, что ответственность за распространение вируса Белый дом берет на себя.

Происшествия В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека Четыре человека были убиты, еще свыше двадцати получили ранения в ходе разгона силовиками протестных акций на юге Ирака в провинции Зи-Кар, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Общество Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.

Политика CNN среди демократов нашел «полезных идиотов» для России Дженнингс пишет, что когда «член Конгресса, стоя за трибуной Сената, уже сейчас, еще до того, как был заполнен хоть один избирательный бюллетень, объявляет выборы 2020 года нелегитимными», это удовлетворяет якобы имеющемуся у России желанию «сеять раздор и недоверие».

Авто Bugatti готовит новую «повседневную» модель Французская марка Bugatti планирует выпуск более простого и доступного автомобиля «на каждый день».