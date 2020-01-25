с чего всё началось

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.

Происшествия В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Авто Стала известна дата премьеры нового Kia Sorento Как стало известно порталу NJCAR.RU, моторная гамма Sorento 2020 будет включать новый 2,5-литровый двигатель, а также подзаряжаемую гибридную силовую установку.

Политика Песков загадочно ответил про помилование Путиным Ходорковского Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, будто российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский не просил помилования у президента Владимира Путина.

Кино Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети» Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.

Общество В 25 провинциях КНР ввели наивысший уровень ЧС из-за коронавируса Mail Online Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявили в 25 китайских провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Политика Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.

Происшествия Иранский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в одном из двух аэропортов Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Общество Boeing 777X начал первый испытательный полет В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.

Гаджеты Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить бюджетный iPhone Поставщики корпорации Apple начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале, — сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Фигурное катание Российские фигуристы выиграли третье золото на чемпионате Европы Соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершились победой россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Политика Глава МИД Испании заверила Гуаидо в «полной поддержке» Лидер венесуэльской оппозиции, незаконно провозгласивший себя главой государства Хуан Гуаидо в ходе европейского турне встретился в Мадриде с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей и получил заверения в его "полной поддержке".

Политика Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.