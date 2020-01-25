Политика

ВедомостиВедомостиПутин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
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с чего всё началось
25 января на официальном сайте президента РФ появилось
 указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Дождь07:14

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Путин поручил проверить законность приговора активисту Котову

Московский Комсомолец06:33

Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову

РБК06:40

Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову

РИА Новости06:36

Путин поручил Генпрокуратуре проверить дело Котова, осужденного за нарушения на митингах

ТАСС07:20

Путин поручил проверить законность приговора Котову

Дождь07:14

Путин поручил проверить законность приговора фигуранту «московского дела» Котову

Коммерсантъ06:14

Путин поручил генпрокурору проверить законность обвинительного приговора Константину Котову

Эхо Москвы10:01
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