Политика
ВедомостиПутин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
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с чего всё началось
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.Дождь07:14
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Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
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Boeing 777X начал первый испытательный полет
В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.
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Соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершились победой россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
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Политика
Глава МИД Испании заверила Гуаидо в «полной поддержке»
Лидер венесуэльской оппозиции, незаконно провозгласивший себя главой государства Хуан Гуаидо в ходе европейского турне встретился в Мадриде с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей и получил заверения в его "полной поддержке".
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Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»
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Политика
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».
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В авиакатастрофе под Тегераном погибла гражданка Украины, чью компанию подозревали в поставках оружия в Ливию
Гражданка Украины Елена Малахова, погибшая в результате крушения самолета под Тегераном, возглавляла авиакомпанию SkyAviaTrans и была совладельцем авиакомпании Volaris Business.