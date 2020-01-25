Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который получил 4 года колонии за участие в несанкционированных митингах.
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с чего всё началось
25 января на официальном сайте президента РФ появилось
 указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
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