Политика
ИзвестияПутин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ
Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу провести инвентаризацию налоговых льгот и впоследствии предоставлять их только с соглашения об обязательных инвестициях. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
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Путин поручил правительству провести инвентаризацию действующих налоговых льгот
Коммерсантъвчера в 10:08
Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:45
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Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Политика
Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
Космос
NASA представило новый марсоход Perseverance
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило мировому сообществу новую модель марсохода, который отправится покорять Красную планету летом 2020 года.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Происшествия
На борту карантинного лайнера Grand Princess находятся четверо россиян
Сегодня стало известно, о том, что на борту круизного лайнера, где, по данным американских СМИ, ранее от коронавируса скончался пассажир, находятся четверо россиян.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Спорт
Пловец-паралимпиец Александр Макаров погиб в ДТП
Происшествия
В Екатеринбурге по обвинению в педофилии задержали сотрудника ГИБДД
В Екатеринбурге 35-летнего сотрудника отдельного батальона ДПС ГИБДД обвиняют в нескольких эпизодах половой связи с 12-летней девочкой.
Наука
Ученые назвали простой способ замедлить старение
Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук назвали возраст, в котором проявляются первые признаки ухудшения работы мозга, а также определили, как можно замедлить этот процесс.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Политика
Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе
Украинская сторона передала на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске список лиц для будущего обмена пленными.
Футбол
Василий Кикнадзе: я не за Палыча или игроков... я за «Локомотив»
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе в интервью журналистам, среди которых был корреспондент РИА Новости Михаил Гончаров, рассказал про разные точки зрения с главным тренером Юрием Семиным, объяснил иск к бывшему главе клуба Илье Геркусу, а также назвал стадион, на котором железнодорожники будут играть в случае закрытия своей арены на реконструкцию.