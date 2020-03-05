Политика

ИзвестияИзвестияПутин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу провести инвентаризацию налоговых льгот и впоследствии предоставлять их только с соглашения об обязательных инвестициях. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
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В России начали готовиться к отмене налоговых льгот

Lenta.ruвчера в 11:29

Путин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот

Взгляд.рувчера в 08:46

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

РБКвчера в 10:04

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ

Известиявчера в 09:21

Путин поручил правительству провести инвентаризацию действующих налоговых льгот

Коммерсантъвчера в 10:08

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот

Будущее России. Национальные проектывчера в 08:45

Путин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот

РЕН ТВвчера в 08:31
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
РИА Новости вчера в 23:28
Космос

NASA представило новый марсоход Perseverance

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило мировому сообществу новую модель марсохода, который отправится покорять Красную планету летом 2020 года.
Известия вчера в 14:56
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Происшествия

На борту карантинного лайнера Grand Princess находятся четверо россиян

Сегодня стало известно, о том, что на борту круизного лайнера, где, по данным американских СМИ, ранее от коронавируса скончался пассажир, находятся четверо россиян.
Первый канал вчера в 23:04
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ вчера в 09:16
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Единоборства

Мейвезер назвал желаемую сумму за поединок с Нурмагомедовым

ТК Звезда 00:26
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском вчера в 01:24
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Инфорос вчера в 05:40
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Спорт

Пловец-паралимпиец Александр Макаров погиб в ДТП

Вести.Ru 00:46
Происшествия

В Екатеринбурге по обвинению в педофилии задержали сотрудника ГИБДД

В Екатеринбурге 35-летнего сотрудника отдельного батальона ДПС ГИБДД обвиняют в нескольких эпизодах половой связи с 12-летней девочкой.
Znak.com 01:11
Наука

Ученые назвали простой способ замедлить старение

Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук назвали возраст, в котором проявляются первые признаки ухудшения работы мозга, а также определили, как можно замедлить этот процесс.
РИА Новости 01:01
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 04 марта в 01:34
Общество

Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Дождь вчера в 13:35
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:41
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:20
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb вчера в 11:16
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК вчера в 09:42
Политика

Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе

Украинская сторона передала на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске список лиц для будущего обмена пленными.
Коммерсантъ 00:06
Футбол

Василий Кикнадзе: я не за Палыча или игроков... я за «Локомотив»

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе в интервью журналистам, среди которых был корреспондент РИА Новости Михаил Гончаров, рассказал про разные точки зрения с главным тренером Юрием Семиным, объяснил иск к бывшему главе клуба Илье Геркусу, а также назвал стадион, на котором железнодорожники будут играть в случае закрытия своей арены на реконструкцию.
РИА Новости 01:00
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