Политика

РБКРБКПутин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

В поручении особо отмечено, что положения об обязательном инвестиционном характере льгот касаются и тех налогоплательщиков, которым такие льготы уже предоставлены. О необходимости инвестиций в экономику со стороны получателей налоговых льгот неоднократно говорил министр финансов Антон Силуанов.
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В России начали готовиться к отмене налоговых льгот

Lenta.ruвчера в 11:29

Путин поручил заняться инвентаризацией налоговых льгот

Российская газетавчера в 11:14

Путин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот

Взгляд.рувчера в 08:46

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

РБКвчера в 10:04

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ

Известиявчера в 09:21

Путин поручил правительству провести инвентаризацию действующих налоговых льгот

Коммерсантъвчера в 10:08

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот

Будущее России. Национальные проектывчера в 08:45
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Общество

Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве

В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО вчера в 13:29
Общество

В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Mockva.ru 04:30
Происшествия

ФСБ и СК выявили исчезновение 3 млрд рублей «оборонных» средств

Масштабную спецоперацию по разоблачению мошеннической схемы по хищению средств, выделенных на нужды оборонного комплекса, провели сотрудники ФСБ России и Следственного комитета РФ.
Российская газета 06:04
Общество

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году.
Эксперт Северо-Запад вчера в 13:15
Биатлон

Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
МК-Спорт вчера в 05:23
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Политика

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном собрании

Фракция КПРФ в Государственной думе во главе с Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату проект закона о Конституционном собрании.
Znak.com 05:16
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Общество

Россияне поддерживают поправки в Конституцию, показал опрос

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 марта 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.
РИА Новости вчера в 12:23
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Футбол

Федерация футбола Италии открыла дело в отношении президента «Интера»

Итальянская федерация футбола открыла дело в отношении президента "Интера" Стивена Чжана за его высказывание в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино, сообщает ANSA.
РИА Новости 03 марта в 08:21
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru вчера в 03:26
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Общество

Силуанов отнес профессии бухгалтера и охранника к числу отмирающих

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о профессиях, которые будут постепенно исчезать в России.
Газета.Ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Общество

Гидрометцентр пообещал возвращение суровых снежных зим

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в сообщении «Интерфакс» предупредил россиян о том, что снежные и морозные зимы ещё вернутся, несмотря на необычайно тёплые месяцы этого сезона.
Стерлеград 05:36
Наука

Похмелье «убивает» раковые клетки

Ученые придумали новый способ борьбы с некоторыми видами опухолей. Похмелье "убивает" раковые клетки.
Piter.tv 05:31
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Политика

Один из кандидатов на пост сити-менеджера послал журналиста

Напомним, сегодня, 6 марта, стало известно, что на пост сити-менеджера города Кирова заявилось еще два кандидата: руководитель теруправления по Первомайскому району Вячеслав Симаков и экс-директор «Вятавтодора» Дмитрий Осипов.
Newsler.ru 04:42
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые появились вместе после мятежа

Вчера Меган Маркл вернулась в Британию, чтобы вместе с принцем Гарри исполнить последние королевские обязанности.
Paparazzi.ru вчера в 16:33
Экономика

«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Ведомости вчера в 21:56
Происшествия

В Хабаровском крае нашли пропавший 33 года назад самолёт

REGNUM 00:19
Общество

Рустам Минниханов накормил мэра Казани школьным обедом

Рустама Минниханова сопровождал мэр Казани Ильсур Метшин и профильные чиновники.
Реальное время 05:20
Общество

Кейт Миддлтон похвалилась стройной фигурой в винтажном платье

Для вечернего выхода в свет в рамках второго дня официальной поездки в Ирландию 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала утонченное платье от Oscar de la Renta, вновь продемонстрировав исключительное чувство стиля и свою потрясающую фигуру.
ОК! вчера в 03:50
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Политика

На Украине назначили нового министра обороны

Верховная рада назначила министром обороны Украины генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана.
RT на русском 04 марта в 13:05
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление. 6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы.
Газета.Ru 05:11
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

RT на русском 02:50
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