Политика
РБКПутин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В поручении особо отмечено, что положения об обязательном инвестиционном характере льгот касаются и тех налогоплательщиков, которым такие льготы уже предоставлены. О необходимости инвестиций в экономику со стороны получателей налоговых льгот неоднократно говорил министр финансов Антон Силуанов.
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Путин поручил правительству провести инвентаризацию действующих налоговых льгот
Коммерсантъвчера в 10:08
Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:45
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