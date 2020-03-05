Политика
Взгляд.руПутин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот
«Обеспечить проведение инвентаризации действующих налоговых льгот и определить перечень льгот, носящих инвестиционный характер», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – до 1 июля.
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Путин поручил правительству провести инвентаризацию действующих налоговых льгот
Коммерсантъвчера в 10:08
Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:45
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Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко состоялся в пятницу в Государственном бюро расследований по делу, по которому его не вызывали, сообщил журналистам его адвокат Илья Новиков, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
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В Таллине стартует юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
Общество
Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР
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Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
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Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
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Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store
Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store.
Общество
В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом
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Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга
Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
Происшествия
Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном
Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
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По итогам 2019 года в целом российский рынок персональных компьютеров сократился на 7,8 % — до 5,34 млн штук.
Кино
Снятый в Петербурге сериал про Шерлока Холмса выйдет на экраны осенью
Осенью состоится премьера сериала «Шерлок в России».
Авто
Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей
Автомобиль «Волга», который, по информации от автора объявления, выпущен в конце 80-х годов прошлого столетия, продается в Челябинске.
Авто
На заводе ЗАЗ начали собирать автомобили Lada
На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», приступили к сборке автомобилей почти всех моделей LADA, кроме «Нивы».
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Ретроспективный Hispano Suiza превратился в 1114-сильный электрокар
Запас хода на электротяге – 400 км. Цены на Hispano Suiza Carmen Boulogne будут начинаться от € 1650000, а общий тираж составит 19 экземпляров.
Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в феврале
Английская Премьер-лига объявила имена претендентов на звание лучшему тренеру АПЛ по итогам февраля.
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В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения
Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
Общество
Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса
Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Происшествия
В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия
В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.