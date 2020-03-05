Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот

«Обеспечить проведение инвентаризации действующих налоговых льгот и определить перечень льгот, носящих инвестиционный характер», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – до 1 июля.
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В России начали готовиться к отмене налоговых льгот

Lenta.ruвчера в 11:29

Путин поручил правительству провести инвентаризацию действующих налоговых льгот

Коммерсантъвчера в 10:08

Путин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот

Взгляд.рувчера в 08:46

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот в РФ

Известиявчера в 09:21

Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

РБКвчера в 10:04

Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот

Будущее России. Национальные проектывчера в 08:45

Путин поручил провести инвентаризацию налоговых льгот

РЕН ТВвчера в 08:31
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Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

ТАСС 05:27
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Террорист-смертник в пятницу днем подорвал себя у комплекса посольства США в столице Туниса, сообщает Mosaique FM.
Вести.Ru 06:03
Общество

Путин посетил детскую поликлинику в Иванове

Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику №6 в Иванове, где осмотрел несколько врачебных кабинетов, среди которых процедурный, офтальмологический и терапевтический.
ТАСС 06:56
Политика

Порошенко допросили по делу, по которому его не вызывали

Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко состоялся в пятницу в Государственном бюро расследований по делу, по которому его не вызывали, сообщил журналистам его адвокат Илья Новиков, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес

Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы

Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Вечерний курьер 05:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Политика

Путин предложил Эрдогану не разрушать российско-турецкие отношения

Обращаясь к турецкому лидеру Путин отметил, что на переговорах нужно «обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день» в сирийской провинции Идлиб, где произошли военные столкновения между турецкой армией и подразделениями правительственных войск Сирии.
Красная весна вчера в 07:43
Общество

Михаила Ефремова не пустили на борт самолета

В петербуржском аэропорту Пулково заслуженного артиста России Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании airBaltic, выполнявшего рейс в Ригу.
Известия 07:01
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Фигурное катание

В Таллине стартует юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Pravda.Ru 04 марта в 03:35
Общество

Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал РБК решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook.
РБК 05:57
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Известия 04:30
Политика

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:25
Спорт

Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store

Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store.
Ferra 07:27
Общество

В Ватикане обнаружен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, передают СМИ Италии со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Mockva.ru 04:30
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Происшествия

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
РБК 06:44
Наука

Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга

Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
МКБ-11 06:54
Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Вести.Ru 06:21
Экономика

Российский ПК-рынок в 2019 году оказался «в минусе»

По итогам 2019 года в целом российский рынок персональных компьютеров сократился на 7,8 % — до 5,34 млн штук.
3DNews вчера в 07:47
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Снятый в Петербурге сериал про Шерлока Холмса выйдет на экраны осенью

Осенью состоится премьера сериала «Шерлок в России».
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Авто

Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей

Автомобиль «Волга», который, по информации от автора объявления, выпущен в конце 80-х годов прошлого столетия, продается в Челябинске.
Car.ru вчера в 20:13
Авто

На заводе ЗАЗ начали собирать автомобили Lada

На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», приступили к сборке автомобилей почти всех моделей LADA, кроме «Нивы».
Автоновости дня 02:50
Авто

Ретроспективный Hispano Suiza превратился в 1114-сильный электрокар

Запас хода на электротяге – 400 км. Цены на Hispano Suiza Carmen Boulogne будут начинаться от € 1650000, а общий тираж составит 19 экземпляров.
FormaCar 04 марта в 02:25
Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru 07:12
Футбол

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

Английская Премьер-лига объявила имена претендентов на звание лучшему тренеру АПЛ по итогам февраля.
Sport24.ru 07:20
Происшествия

В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения

Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
RT на русском 06:55
Общество

Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса

Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
РБК 02:58
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
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В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия

В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
BFM.ru 04:47
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