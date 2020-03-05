Политика
РБКПутин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В поручении особо отмечено, что положения об обязательном инвестиционном характере льгот касаются и тех налогоплательщиков, которым такие льготы уже предоставлены. О необходимости инвестиций в экономику со стороны получателей налоговых льгот неоднократно говорил министр финансов Антон Силуанов.
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Путин поручил провести инвентаризацию действующих налоговых льгот
Будущее России. Национальные проекты08:45
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Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
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Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Наука
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Исследователи обнаружили, что у птиц и других животных, самцы которых имеют две одинаковые половые хромосомы, самцы в среднем живут на 7,1 % дольше, чем самки.
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Многие ждали, когда же герцогиня, отсиживающаяся в Канаде, вернется в Лондон, чтобы посетить ряд мероприятий.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Происшествия
Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.
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Есть женщина, которую любишь, а с мужиками -- это такой приятный бонус, признался Алексей Панин и решил уехать туда, где на такие отношения смотрят сквозь пальцы.
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Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Энергетика
Белоруссия начала получать российскую нефть по Балтийскому морю
Космос
Камеры на МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли
Видеокамеры, установленные на борту МКС (международная космическая станция) зафиксировали целую флотилию неопознанных летающих аппаратов, которые двигались практически по орбите нашей планеты.
Общество
Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса
Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
Общество
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Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал активистов, которые решили устроить в Екатеринбурге праздничный салют в честь дня смерти лидера СССР Иосифа Сталина.
Политика
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Курс евро поднялся выше 75 рублей
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«Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый»
На Судостроительном заводе «Северная верфь» состоится церемония спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.
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Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
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«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.