В поручении особо отмечено, что положения об обязательном инвестиционном характере льгот касаются и тех налогоплательщиков, которым такие льготы уже предоставлены. О необходимости инвестиций в экономику со стороны получателей налоговых льгот неоднократно говорил министр финансов Антон Силуанов.

Экономика Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ, внесенный правительством.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Общество ПМЭФ отменили из-за коронавируса Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".

Технологии Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети Сообщается, что при использовании алгоритма глубокого обучения SLIDE процессор Intel Xeon с 44 ядрами оказался в 3,5 раза производительнее, нежели связка из восьми ускорителей вычислений NVIDIA Tesla V100.

Политика Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Происшествия Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.

Энергетика ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.

Авто Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.

Политика Сторчак покинул пост замминистра финансов Заместитель министра финансов Сергей Сторчак покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Политика Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко Парламентарий предъявил обвинения президенту страны . Владимир Зеленский отказался пожимать руку депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко.

Здоровье В России зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Политика Утверждена новая структура аппарата правительства В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.

Общество В России стали чаще подделывать банковские карты Количество подделок банковских карт в России увеличилось в 2019 году на 57,2%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел России.