Политика
РБКПутин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот
В поручении особо отмечено, что положения об обязательном инвестиционном характере льгот касаются и тех налогоплательщиков, которым такие льготы уже предоставлены. О необходимости инвестиций в экономику со стороны получателей налоговых льгот неоднократно говорил министр финансов Антон Силуанов.
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Общество
Суд в Лондоне обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для Олега Тинькова (основатель TCS Group Holding) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Политика
Путин и Эрдоган закончили трехчасовые переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Кремле.
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног
Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Общество
В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус
В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Энергетика
ОПЕК предлагает сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
По словам Зангане, на встрече участников договора ОПЕК+ было принято решение о дополнительном сокращении объемов добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на второй квартала 2020 года.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Политика
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
Футбол
«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии
«Челси» в 1/8 финала турнира на своем поле победил «Ливерпуль», с большим отрывом лидирующий в чемпионате Англии (2:0). По голу забили Виллиани Росс Баркли.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Экономика
Из-за коронавируса ФРС США снизила ставку
Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку.
Политика
МИД Украины вызвал посла Норвегии из-за конференции по Крыму
Украинский МИД вызывал посла Норвегии Уле Терье Хорпестада из-за конференции по Крыму, которая состоится в конце марта в Осло.
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума
В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Происшествия
В Омске совершил посадку якобы заминированный самолет
Сегодня, 5 марта в Омске совершил посадку борт Airbus А320, вылетевший утром из московского Шереметьево.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Центральный аппарат Следственного комитета взял члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза под госзащиту как свидетеля по делу бывшего начальства амурской колонии, сообщил РИА Новости адвокат Генрих Хачатуров.
Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Происшествия
Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом
Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Общество
В России могут изменить систему оплаты больничных и декретных отпусков
Речь идет о выплатах по больничному листу, по беременности и родам, об оплачиваемом отпуске сверх установленных Трудовым кодексом РФ 28 дней и о социальном пособии на погребение.
Происшествия
Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку
На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.