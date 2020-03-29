Коронавирус
РЕН ТВПутин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России
Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.
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Путин поручил определить перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Российская газета05:11
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Футбол
Бензема сравнил себя с Жиру: «Не путайте Формулу-1 и картинг, я - Формула-1»
Француз дал нелестную характеристику своему соотечественнику, нападающему "Челси" Оливье Жиру.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Футбол
Щесны: «Роналду купил каждому игроку „Ювентуса“ iMac»
Экономика
«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле
«Роснефть» продала компании «Роснефтегаз», которая принадлежит правительству, все свои активы в Венесуэле.
Общество
Собянин ввел всеобщий режим изоляции в Москве
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Политика
Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектикут.
Общество
Москвичам рассказали о спецпропусках для выхода из дома
Жителям Москвы понадобятся специальные пропуска для выхода из дома. Их введут после публикации отдельного акта.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Политика
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Происшествия
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области пока официально подтвержден один случай инфицирования COVID-19.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Врачи сообщили об уязвимости аллергиков перед коронавирусом
Как отмечают российские врачи, люди, которые страдают весной аллергией, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Авто
Названа стоимость Lada XRAY Cross Instinct
В начале марта 2020 года Lada представила Xray Cross в новом исполнении Instinct с чёрным декором внешних элементов, новой обивкой интерьера и системой мультимедиа с увеличенной диагональю сенсорного экрана.
Происшествия
В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки
В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Общество
Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой
Власти Московской области вслед за Москвой ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции.
Театры
Большой театр показал в Сети символичное «Лебединое озеро»
Большой театр показал «Лебединое озеро» на YouTube. Таким образом, открылся проект по показу спектаклей «золотого фонда».
Здоровье
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Недвижимость
Квартиранты спешно покидают съёмное жильё в Москве
В столице фиксируются массовые расторжения договоров между квартирантами и собственниками, волна заявок на снижение цен.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Волейбол
Чемпионат России по волейболу досрочно завершен
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Кино
Список фильмов, премьеры которых перенесли из-за коронавируса
Из-за самоизоляции все меньше людей могут пойти в кинотеатр, да и сами кинотеатры по всему миру начали закрываться, чтобы предотвратить массовые заражения.
Футбол
Почётный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, когда может возобновиться сезон РПЛ.