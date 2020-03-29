с чего всё началось

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Политика Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектикут.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Общество Врачи сообщили об уязвимости аллергиков перед коронавирусом Как отмечают российские врачи, люди, которые страдают весной аллергией, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Авто Названа стоимость Lada XRAY Cross Instinct В начале марта 2020 года Lada представила Xray Cross в новом исполнении Instinct с чёрным декором внешних элементов, новой обивкой интерьера и системой мультимедиа с увеличенной диагональю сенсорного экрана.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Политика На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.