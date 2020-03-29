Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВПутин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России

Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ организовать постоянный экономический мониторинг и определить перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, сообщает
 пресс-служба Кремля.
РБК04:05

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Путин утвердил поручения после обращения из-за распространения вируса

РБК04:46

Путин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России

РЕН ТВ04:06

Путин дал поручения на фоне ситуации с коронавирусом

BFM.ru04:07

Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России

ТК Звезда03:54

Путин поручил организовать мониторинг экономической ситуации в России

Московский Комсомолец04:54

Путин поручил организовать мониторинг экономической ситуации в России

Говорит Москва04:39

Путин поручил определить перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Российская газета05:11
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Француз дал нелестную характеристику своему соотечественнику, нападающему "Челси" Оливье Жиру.
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Экономика

«Роснефть» продала правительству России активы в Венесуэле

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РИА Новости 14:46
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Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке

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Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Политика

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:36
Происшествия

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области пока официально подтвержден один случай инфицирования COVID-19.
Красная весна вчера в 15:46
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец 10:59
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 18:43
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Общество

Врачи сообщили об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Как отмечают российские врачи, люди, которые страдают весной аллергией, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 20:17
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Названа стоимость Lada XRAY Cross Instinct

В начале марта 2020 года Lada представила Xray Cross в новом исполнении Instinct с чёрным декором внешних элементов, новой обивкой интерьера и системой мультимедиа с увеличенной диагональю сенсорного экрана.
Тарантас Ньюс 27 марта в 11:59
Происшествия

В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Российская газета вчера в 14:51
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru 26 марта в 21:30
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru 10:52
Общество

Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой

Власти Московской области вслед за Москвой ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции.
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Театры

Большой театр показал в Сети символичное «Лебединое озеро»

Большой театр показал «Лебединое озеро» на YouTube. Таким образом, открылся проект по показу спектаклей «золотого фонда».
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Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
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Квартиранты спешно покидают съёмное жильё в Москве

В столице фиксируются массовые расторжения договоров между квартирантами и собственниками, волна заявок на снижение цен.
News.ru 20:16
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Волейбол

Чемпионат России по волейболу досрочно завершен

Эхо Москвы вчера в 11:09
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru 16:33
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Патриарх Кирилл порекомендовал не посещать храмы из-за коронавируса

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Кино

Список фильмов, премьеры которых перенесли из-за коронавируса

Из-за самоизоляции все меньше людей могут пойти в кинотеатр, да и сами кинотеатры по всему миру начали закрываться, чтобы предотвратить массовые заражения.
Sunmag.me 27 марта в 07:28
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МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru 19:52
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Почётный президент РФС рассказал, когда возобновится сезон РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, когда может возобновиться сезон РПЛ.
RT на русском 07:45
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