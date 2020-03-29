Коронавирус
РЕН ТВПутин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России
Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.
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с чего всё началось
Перечень поручений по итогам телевизионного обращения главы государства в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны опубликован на сайте Кремля.News.ru04:38
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Путин поручил определить перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Российская газета05:11
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество
Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Футбол
Гендиректор «Зенита» призвал болельщиков самоизолироваться
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев записал видеообращение к болельщикам сине-бело-голубых.
Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Футбол
Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA
Защитник «Уфы» Данил Круговой провел матч по киберспортивной игре FIFA против футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Политика
Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Происшествия
В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море
Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Авто
Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году
Руководство Mitsubishi объявило о завершении выпуска внедорожника Pajero в прошлом году.
Общество
Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно
Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Общество
Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования
Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
Общество
За нарушение карантина в России могут штрафовать на 300 тысяч рублей
Если нарушение карантина приведет "к причинению вреда здоровью человека", максимальная сумма штрафа — 300 тысяч рублей.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Футбол
Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»
Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с Лещенко: «Все ходили со спреями»
"Все уже ходили со спреями", - заявила Кудрявцева. Она сообщила, что пока ожидает результатов анализа на коронавирус, оставаясь в квартире.
Общество
Китай остановил распространение коронавируса на территории страны
Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Происшествия
В Сертолово госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Местные жители видели, как к дому на Пограничной приехала карета скорой помощи с врачами в защитных костюмах, а спустя какое-то время из подъезда вынесли женщину.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-фронтовика Юрия Бондарева.
Шоу-бизнес
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Общество
В Италии предупреждают о восстаниях на юге страны из-за карантина
На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Общество
Ученый назвал ошибку Испании в условиях коронавируса
Российский биолог назвал главную ошибку властей Испании в ситуации с коронавирусом.