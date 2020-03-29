с чего всё началось

Общество Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Общество Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.

Общество Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Общество Китай остановил распространение коронавируса на территории страны Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Происшествия В Сертолово госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус Местные жители видели, как к дому на Пограничной приехала карета скорой помощи с врачами в защитных костюмах, а спустя какое-то время из подъезда вынесли женщину.

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.