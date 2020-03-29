Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВПутин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России

Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.
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с чего всё началось
Перечень поручений по итогам телевизионного обращения главы государства в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны опубликован
 на сайте Кремля.
News.ru04:38

Подробнее о событии

Путин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России

РЕН ТВ04:06

Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России

ТК Звезда03:54

Путин поручил организовать мониторинг экономической ситуации в России

Московский Комсомолец04:54

Путин поручил организовать мониторинг экономической ситуации в России

Говорит Москва04:39

Путин поручил определить перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Российская газета05:11

Путин поручил определить отрасли, пострадавшие от коронавируса

News.ru04:38

Путин поручил определить пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Rambler News Service05:34
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Общество

Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
РБК 13:39
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 13:09
Футбол

Гендиректор «Зенита» призвал болельщиков самоизолироваться

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев записал видеообращение к болельщикам сине-бело-голубых.
Чемпионат 13:25
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Футбол

Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA

Защитник «Уфы» Данил Круговой провел матч по киберспортивной игре FIFA против футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Бомбардир.ру 11:44
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Происшествия

В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
REGNUM 12:31
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Авто

Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Руководство Mitsubishi объявило о завершении выпуска внедорожника Pajero в прошлом году.
Rusargument 06:36
Общество

Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно

Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 13:32
Общество

Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования

Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
Газета.Ru 11:12
Общество

За нарушение карантина в России могут штрафовать на 300 тысяч рублей

Если нарушение карантина приведет "к причинению вреда здоровью человека", максимальная сумма штрафа — 300 тысяч рублей.
Деловое.ТВ 26 марта в 13:15
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.
Известия 11:16
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Футбол

Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.
Vprognoze.ru 10:09
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с Лещенко: «Все ходили со спреями»

"Все уже ходили со спреями", - заявила Кудрявцева. Она сообщила, что пока ожидает результатов анализа на коронавирус, оставаясь в квартире.
Московский Комсомолец 12:19
Общество

Китай остановил распространение коронавируса на территории страны

Глава Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что стране удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, передает Xinhua.
Газета.Ru 09:35
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Происшествия

В Сертолово госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Местные жители видели, как к дому на Пограничной приехала карета скорой помощи с врачами в защитных костюмах, а спустя какое-то время из подъезда вынесли женщину.
Gazeta.SPb 12:35
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-фронтовика Юрия Бондарева.
URA.Ru 13:38
Шоу-бизнес

Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище

Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Комсомольская правда вчера в 08:20
Общество

В Италии предупреждают о восстаниях на юге страны из-за карантина

На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
ToDay News Ufa 07:44
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Известия 09:43
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Общество

Ученый назвал ошибку Испании в условиях коронавируса

Российский биолог назвал главную ошибку властей Испании в ситуации с коронавирусом.
ToDay News Ufa 11:58
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