Коронавирус
РЕН ТВПутин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России
Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.
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Путин поручил определить перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Российская газета05:11
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Здоровье
Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса
Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
Технологии
Россия перейдет на новую бизнес-модель по производству авиадвигателей
Через 4 года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей.
Общество
Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой
Власти Московской области вслед за Москвой ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Экономика
В России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Общество
Выход из дома в Москве в ближайшие дни разрешат по спецпропускам
Выход из дома в Москве в ближайшие дни будет разрешен только гражданам со спецпропусками, заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
Здоровье
Препарат для лечения коронавируса разработали в России
По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, указанные средства позволят обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, передает РИА Новости.
Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Общество
В Марий Эл подтверждены два случая коронавируса
В Йошкар-Оле врачи подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом.
Общество
Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию
Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
Политика
Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
Общество
От коронавируса в Италии за сутки скончались 756 человек
В Италии от коронавируса за прошедшие сутки скончались 756 человек. Таким образом, общее число погибших от COVID-19 возросло до 10 779-ти.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Здоровье
В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов
Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
Путешествия
Отели в Сочи начали выселять туристов
Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Транспорт
Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции
"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.
Общество
Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Нерабочая неделя: какие организации в Туле продолжают работать
Напомним, период ограничений продлится до 24.00 5 апреля 2020 года.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Шоу-бизнес
Из-за пандемии Елизавета II и принц Филипп впервые за два года живут вместе
Многим известно, что Елизавета II и принц Филипп уже некоторое время живут раздельно и могут не видеться неделями.
Политика
Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
Общество
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Армия и оружие
Дивизион сверхдальнобойных РСЗО «Смерч» появился в Калининграде
Установки "Град" артиллерийской бригады в Калининграде заменили новыми сверхдальнобойными реактивными системами залпового огня "Смерч".
Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Общество
Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Армия и оружие
В России пройдут военные учения по борьбе с коронавирусом
В России семь полигонов в Западном и Центральном военных округах готовятся к проведению военных спецучений по локализации чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны распространением вирусных инфекций, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.