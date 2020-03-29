Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВПутин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России

Президент России Владимир Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.
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Путин поручил провести мониторинг экономической ситуации в России

РЕН ТВ04:06

Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России

ТК Звезда03:54

Путин дал поручения на фоне ситуации с коронавирусом

BFM.ru04:07

Путин поручил организовать мониторинг экономической ситуации в России

Московский Комсомолец04:54

Путин поручил организовать мониторинг экономической ситуации в России

Говорит Москва04:39

Путин поручил определить перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Российская газета05:11

Кабмин и ЦБ подготовят план кредитования реального сектора экономики РФ

News.ru04:51
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Здоровье

Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
News.ru 11:40
Технологии

Россия перейдет на новую бизнес-модель по производству авиадвигателей

Через 4 года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей.
Реальное время 11:22
Общество

Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой

Власти Московской области вслед за Москвой ввели в регионе режим всеобщей самоизоляции.
Ведомости 13:30
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru 26 марта в 14:49
Общество

Выход из дома в Москве в ближайшие дни разрешат по спецпропускам

Выход из дома в Москве в ближайшие дни будет разрешен только гражданам со спецпропусками, заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
Известия 13:35
Здоровье

Препарат для лечения коронавируса разработали в России

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, указанные средства позволят обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, передает РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 09:01
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости вчера в 03:26
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ 10:07
Общество

В Марий Эл подтверждены два случая коронавируса

В Йошкар-Оле врачи подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом.
MariMedia 11:35
Общество

Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию

Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 06:05
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Общество

От коронавируса в Италии за сутки скончались 756 человек

В Италии от коронавируса за прошедшие сутки скончались 756 человек. Таким образом, общее число погибших от COVID-19 возросло до 10 779-ти.
Московский Комсомолец 12:29
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Здоровье

В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости 11:16
Путешествия

Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Эхо Москвы вчера в 09:03
Транспорт

Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции

"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.
ТАСС 13:29
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

Нерабочая неделя: какие организации в Туле продолжают работать

Напомним, период ограничений продлится до 24.00 5 апреля 2020 года.
Тульские новости 05:30
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Из-за пандемии Елизавета II и принц Филипп впервые за два года живут вместе

Многим известно, что Елизавета II и принц Филипп уже некоторое время живут раздельно и могут не видеться неделями.
Woman.ru 04:45
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
Общество

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Известия 26 марта в 17:30
Армия и оружие

Дивизион сверхдальнобойных РСЗО «Смерч» появился в Калининграде

Установки "Град" артиллерийской бригады в Калининграде заменили новыми сверхдальнобойными реактивными системами залпового огня "Смерч".
ПолитРоссия 14:04
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Общество

Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Общественное телевидение России вчера в 03:19
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Армия и оружие

В России пройдут военные учения по борьбе с коронавирусом

В России семь полигонов в Западном и Центральном военных округах готовятся к проведению военных спецучений по локализации чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны распространением вирусных инфекций, пишет «Коммерсантъ».
Expert.ru 27 марта в 03:34
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
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