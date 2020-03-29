Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Экономика В России введут налог на доход по вкладам Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.

Общество Выход из дома в Москве в ближайшие дни разрешат по спецпропускам Выход из дома в Москве в ближайшие дни будет разрешен только гражданам со спецпропусками, заявил в воскресенье, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Здоровье Препарат для лечения коронавируса разработали в России По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, указанные средства позволят обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, передает РИА Новости.

Экономика Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.

Происшествия На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Здоровье В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.

Путешествия Отели в Сочи начали выселять туристов Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.

Транспорт Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции "Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.

Общество Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.