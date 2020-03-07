Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля. Они должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 г.

Политика Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.

Общество ФБР разместило рекламу с образом Владимира Высоцкого Ссылки в рекламах ведут на страницу программы контрразведки отделения ФБР в Вашингтоне на русском и английском языках.

Общество Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.

Экономика Россиянам рассказали о «надежных убежищах» для денег Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин рассказал о финансовых инструментах, которые могут служить наиболее «надежными убежищами» для денег россиян в условиях распространения коронавируса.

Фигурное катание Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.

Авто В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2 По данным аналитиков, средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в 2019 году составил 121,8 г/км, что на 1,8 г/км больше, чем в 2018-м.

Общество В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Общество Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить "В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.

Энергетика Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.