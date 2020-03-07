Политика
ВедомостиПутин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля. Они должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 г.
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Политика
Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников
Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
Общество
ФБР разместило рекламу с образом Владимира Высоцкого
Ссылки в рекламах ведут на страницу программы контрразведки отделения ФБР в Вашингтоне на русском и английском языках.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Общество
На Мальдивах зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом
На Мальдивских островах зафиксированы первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке США его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
Люди делают запасы на случай разрастания эпидемии коронавируса.
Экономика
Россиянам рассказали о «надежных убежищах» для денег
Главный стратег инвесткомпании «Атон» Александр Кудрин рассказал о финансовых инструментах, которые могут служить наиболее «надежными убежищами» для денег россиян в условиях распространения коронавируса.
Общество
Олег Тиньков признался, что болен лейкемией
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Авто
В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2
По данным аналитиков, средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в 2019 году составил 121,8 г/км, что на 1,8 г/км больше, чем в 2018-м.
Происшествия
Пожар на складах с радиотехникой в Новой Москве потушен
Пожар вспыхнул на складах с радиотехникой, площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м. В результате пожара обрушился ангар.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Общество
В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом
В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Происшествия
У жительницы Подмосковья выявили коронавирус
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
Происшествия
На Неве спасли дрейфующего на льдине новорожденного нерпенка
Сотрудники Центра изучения морских млекопитающих занимаются реабилитацией нового пациента – 4-килограммового нерпенка, которого сняли с льдины спасатели.
Энергетика
Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Происшествия
В Сирии в ДТП с бензовозом погибли 30 человек
Общество
Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына
На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Биатлон
В IBU отказались извиняться за обыски у биатлониста Логинова
Ранее РЕН ТВ сообщал, что полиция Италии провела обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит курс из-за военных учений НАТО у границ
В ведомстве обратили внимание на слова министра обороны США Марка Эспера, назвавшего целью Defender Europe — 2020 желание послать России некий сигнал, чтобы заставить ее изменить "плохое поведение".
Политика
Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой
Вступление Украины в Евросоюз сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
Транспорт
Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
Фигурное катание