Политика
КоммерсантъПутин поручил провести миграционную реформу
Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
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Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Общество
Младший брат и двое племянников короля Саудовской Аравии арестованы
Младший брат короля Саудовской Аравии и два племянника монарха арестованы в Эр-Рияде по обвинению в государственной измене.
Политика
Экс-премьер Украины Гончарук покинул страну
Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Верховной рады поддержали отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины.
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Изменения в законе о техосмотре: появились новые требования к фотографиям
Новые правила техосмотра вступят в силу в начале июня текущего года.
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Происшествия
В Новой Москве загорелся и обрушился ангар с радиоэлектроникой
В поселке Мосрентген (Новая Москва) обрушился пылающий ангар. Огнем были объяты три тысячи квадратных метров.
Происшествия
У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус
Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Культура
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Здоровье
Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей для врачей на выявление рака
Кабинет министров России выделил 1,2 млрд рублей для стимуляции денежных выплат и надбавок медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов.
Общество
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»
Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
Здоровье
Медики рассказали, кому полезно сало
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
Прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться
Власти определили перечень из семи стран, после посещения которых вернувшимся в Москву нужно отправляться на двухнедельный карантин, сообщили РИА Новости на горячей линии столичного департамента здравоохранения.
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Список составляли на основании количества положительных отзывов от реальных пользователей за февраль.
Фигурное катание
Тутберидзе создала для России еще одну лютую фигуристку
Очередная воспитанница Этери Тутберидзе вписывает свое имя в историю - 13-летняя Камила Валиева мало того, что лидирует после короткой программы на юношеском чемпионате мира, так еще и рекорд мира в данном виде программы обновила.
Гаджеты
Более миллиарда Android-смартфонов имеют уязвимости для атак хакеров
Потенциальную уязвимость ко взлому и проникновению вирусов имеют свыше миллиарда смартфонов на операционной системе Android, или более 40 % активных устройств по всему миру.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Музыка
В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»
Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
Игры
Поклонники квеста Full Throttle нарисовали 3D-трейлер игры
Рик Тиле и Марио Уччи В 2017 году студия Double Fine выпустила обновлённую версию Full Throttle Remastered.
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
Люди делают запасы на случай разрастания эпидемии коронавируса.
Общество
В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Шоу-бизнес