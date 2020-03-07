Политика Экс-премьер Украины Гончарук покинул страну Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Верховной рады поддержали отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины.

Политика Депутатам не запретят иностранную недвижимость Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.

Происшествия У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Культура Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос» Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.

Общество Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки» Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.

Политика Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Общество Прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться Власти определили перечень из семи стран, после посещения которых вернувшимся в Москву нужно отправляться на двухнедельный карантин, сообщили РИА Новости на горячей линии столичного департамента здравоохранения.

Фигурное катание Тутберидзе создала для России еще одну лютую фигуристку Очередная воспитанница Этери Тутберидзе вписывает свое имя в историю - 13-летняя Камила Валиева мало того, что лидирует после короткой программы на юношеском чемпионате мира, так еще и рекорд мира в данном виде программы обновила.

Гаджеты Более миллиарда Android-смартфонов имеют уязвимости для атак хакеров Потенциальную уязвимость ко взлому и проникновению вирусов имеют свыше миллиарда смартфонов на операционной системе Android, или более 40 % активных устройств по всему миру.

Транспорт Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.

Музыка В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения» Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.

Игры Поклонники квеста Full Throttle нарисовали 3D-трейлер игры Рик Тиле и Марио Уччи В 2017 году студия Double Fine выпустила обновлённую версию Full Throttle Remastered.