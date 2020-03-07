Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин поручил провести миграционную реформу

Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.
Читать в источнике
Комментировать273

Подробнее о событии

Путин предложил давать гражданство «ценным» иностранцам в особом порядке

РБК10:57

Путин поручил провести миграционную реформу

Lenta.ru09:29

Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства России

Газета.Ru08:54

Путин поручил провести реформу миграционных режимов

RT на русском09:09

Путин поручил провести миграционную реформу

Коммерсантъ09:08

Путин поручил создать единую платформу, обрабатывающую данные о миграционных потоках в РФ

ТАСС10:12

Для безвизовых мигрантов введут единый режим долгосрочного пребывания

РИА Новости10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Политика Сегодня вчера в 08:16
Общество

Младший брат и двое племянников короля Саудовской Аравии арестованы

Младший брат короля Саудовской Аравии и два племянника монарха арестованы в Эр-Рияде по обвинению в государственной измене.
Вести.Ru 10:43
Политика

Экс-премьер Украины Гончарук покинул страну

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Верховной рады поддержали отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины.
News.ru 10:16
Шоу-бизнес

Елена Малышева: «Невестка узнала в родильном доме, что ее мама умерла»

StarHit.ru 04:00
Авто

Изменения в законе о техосмотре: появились новые требования к фотографиям

Новые правила техосмотра вступят в силу в начале июня текущего года.
Колёса.ru вчера в 02:55
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

РБК 10:44
Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 09:33
Политика

Депутатам не запретят иностранную недвижимость

Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Век вчера в 08:26
Происшествия

В Новой Москве загорелся и обрушился ангар с радиоэлектроникой

В поселке Мосрентген (Новая Москва) обрушился пылающий ангар. Огнем были объяты три тысячи квадратных метров.
Вести.Ru 11:15
Происшествия

У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Интерфакс 10:58
Культура

Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»

Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Собеседник 09:31
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Здоровье

Правительство РФ выделило 1,2 млрд рублей для врачей на выявление рака

Кабинет министров России выделил 1,2 млрд рублей для стимуляции денежных выплат и надбавок медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний у пациентов.
iReactor 07:39
Общество

Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»

Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
РИА Новости вчера в 19:39
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
REGNUM вчера в 11:33
Здоровье

Медики рассказали, кому полезно сало

Вечерний курьер 05 марта в 08:46
Политика

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 02:15
Общество

Прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться

Власти определили перечень из семи стран, после посещения которых вернувшимся в Москву нужно отправляться на двухнедельный карантин, сообщили РИА Новости на горячей линии столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:54
Гаджеты

Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов

Список составляли на основании количества положительных отзывов от реальных пользователей за февраль.
Astera 05:53
Фигурное катание

Тутберидзе создала для России еще одну лютую фигуристку

Очередная воспитанница Этери Тутберидзе вписывает свое имя в историю - 13-летняя Камила Валиева мало того, что лидирует после короткой программы на юношеском чемпионате мира, так еще и рекорд мира в данном виде программы обновила.
Уралинформбюро вчера в 14:17
Гаджеты

Более миллиарда Android-смартфонов имеют уязвимости для атак хакеров

Потенциальную уязвимость ко взлому и проникновению вирусов имеют свыше миллиарда смартфонов на операционной системе Android, или более 40 % активных устройств по всему миру.
Экономика сегодня 10:44
Транспорт

Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу

С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Российская газета 06:38
Музыка

В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения»

Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.
Российская газета 09:52
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
StarHit.ru 04:30
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона

Мойка78 вчера в 22:53
Игры

Поклонники квеста Full Throttle нарисовали 3D-трейлер игры

Рик Тиле и Марио Уччи В 2017 году студия Double Fine выпустила обновлённую версию Full Throttle Remastered.
Игромания.ру 10:40
Общество

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

Люди делают запасы на случай разрастания эпидемии коронавируса.
Ведомости 08:16
Общество

В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Взгляд.ру 10:23
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Известия 09:56
Шоу-бизнес

Бывший муж Светланы Лазаревой тяжело пережил суицид своей супруги

Народные новости 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное