Политика
ВедомостиПутин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля. Они должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 г.
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Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая
Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией
Известный российский бизнесмен Олег Тиньков, который в настоящее время не может покинуть Великобританию из-за обвинений со стороны США в сокрытии активов, сообщил, что болен лейкемией.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
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Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда
Футбол
«Милан» уволил Бобана с поста директора клуба
«Милан» объявил об увольнении директора клуба Звонимира Бобана.
Культура
В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Экономика
В ФАС заявили о возможности неконтролируемого роста цен на сахар
В России существует риск возникновения ситуации, при которой рост цен на сахар в стране станет неконтролируемым.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Культура
Автор «Чернобыля» создаст сериал по игре The Last of Us
Отмечается, что вместе с Мэйзиным над сериалом будет работать Нил Дракманн, сценарист и креативный директор видеоигры.
Космос
Опубликована самая подробная панорама Марса
Опубликована самая подробная панорама Марса с разрешением 1,8 млрд пикселей. Фотографию опубликовали представители НАСА на сайте ведомства.
Авто
Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса
Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.
Политика
Экс-премьер Гончарук покинул Украину
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Общество
Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России
Четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в России за сутки.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса
Фигурное катание
Тренер Медведевой считает, что фигуристка упала духом
Канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, что спортсменке сейчас нелегко из-за непопадания на чемпионат мира.
Здоровье
Антисептики, маски, респираторы: тест средств защиты от коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Автобусы моют не только снаружи, но и дезинфицируют внутри салона.
Авто
Koenigsegg представила новый гиперкар Jesko Absolut
По сути Jesko Absolut является версией обычного Jekso, но с прицелом на движение с максимальной скорость.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Финансы
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Шоу-бизнес
Бабкина пыталась покончить с собой за две недели до родов
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.