Политика

ВедомостиВедомостиПутин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля. Они должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 г.
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Расширить биометрию: Путин поручил провести в РФ миграционную реформу

РЕН ТВ18:25

Путин поручил провести миграционную реформу

РИА Новости17:58

Путин поручил провести миграционную реформу

Lenta.ru09:29

Путин предложил не учитывать инвестиции для упрощенной выдачи гражданства

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ТАСС09:38

Путин поручил провести реформу миграционных режимов

RT на русском15:37

Путин поручил провести миграционную реформу

Коммерсантъ09:08
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Армия и оружие

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РИА Новости 03:55
Армия и оружие

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