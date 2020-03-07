Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля. Они должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 г.

Происшествия Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку.

Космос Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.

Политика Путин выступил против идеи возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.

Армия и оружие В ДНР сообщили об обстрелах украинскими силовиками Горловки и Донецка В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу, 7 марта, сообщили о обстрелах украинскими силовиками поселка Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки.

Общество Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить "В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.

Культура В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.