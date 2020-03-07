Политика

ВедомостиВедомостиПутин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля. Они должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 г.
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Путин поручил провести реформу миграционных режимов

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
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