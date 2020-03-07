Политика
ВедомостиПутин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля. Они должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 г.
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Происшествия
Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой
После боя Алима Гугова из Кабардино-Балкарии и представителя Чечни Джаддала Алибекова в октагоне появились болельщики одного из спортсменов и устроили драку.
Футбол
Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ
Происшествия
В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной
Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина.
Шоу-бизнес
Бабкина пыталась покончить с собой за две недели до родов
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Армия и оружие
«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Политика
«Обидное сравнение», - Трамп высказался о борьбе с коронавирусом и разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сравнил тестирование на коронавирус с разговором с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Политика
Зеленский рассказал о сроках выхода Украины из нормандского формата
Если за год "нормандский формат" не принесет результатов, Украина выйдет из переговоров по Донбассу.
Футбол
«Валенсия» с Черышевым потеряла очки в игре против «Алавеса»
«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Алавесом» 6 марта в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстрелах украинскими силовиками Горловки и Донецка
В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу, 7 марта, сообщили о обстрелах украинскими силовиками поселка Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин с первых минут начнет матч 28-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".
Происшествия
В Новой Москве загорелся ангар с радиоэлектроникой
В поселке Мосрентген произошел пожар в металлическом ангаре, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
Культура
В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова
Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Политика
У лидера правящей партии Италии обнаружили коронавирус
Лидер правящей Демократической партии Италии, губернатор области Лацио Никола Дзингаретти сообщил, что врачи подтвердили у него заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены
Армия и оружие
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки.
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.