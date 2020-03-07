Политика

ВедомостиВедомостиПутин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля. Они должны быть реализованы в рамках концепции государственной миграционной политики до 2025 г.
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Путин поручил подготовить реформу миграционных режимов и института гражданства

Московский Комсомолец16:36

Путин поручил провести реформу миграционных режимов

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Путин поручил провести миграционную реформу

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РБК11:53
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Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
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