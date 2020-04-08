Коронавирус
Банки.руПутин поручил расширить программу кредитных каникул для граждан
По оценке Объединенного кредитного бюро, более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами.
Читать в источнике
Оценить
В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей.
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин поручил правительству изучить вопрос о расширении программы кредитных каникул для граждан
Эхо Москвы08 апреля в 10:01
Путин поручил пересмотреть условия предоставления кредитных каникул по ипотеке
Lenta.ru08 апреля в 09:20
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Политика
Чрезвычайно удобные меры для властей: экономист заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID-19
Меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, которые являются оправданными в экстремальной ситуации, могут оказаться «чрезвычайно удобными» для российских властей.
Общество
В Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству "РИА Новости" предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил.
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Общество
Мэрия сокращает список предприятий в Омске, которым можно работать
Судя по всему, заявок оказалось слишком много. В срок до 9 апреля мэрия должна была произвести ревизию организаций.
Экономика
Металлы и добыча: сохраняем спокойствие и получаем дивиденды
Акции-фавориты: Норникель предлагает дивидендную доходность более 10%, несмотря на потенциальное снижение EBITDA на 18% против очень амбициозного консенсуса.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Общество
В Татарстане утвердили список болезней для обязательной самоизоляции
В Татарстане утвердили список болезней, которые требуют строгой самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.
Общество
На Кубани определят организации, которые возобновят работу
Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 апреля выступит с новым обращением к жителям края в эфире регионального канала.
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью Ксения Бородина приняла участие в челлендже и разделась.
Здоровье
Из перинатального центра в Саратове уволились 26 врачей
Из перинатального центра Саратова уволились 26 врачей после того, как было объявлено, что учреждение временно отдают под размещение больных с коронавирусной инфекцией.
Политика
Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады
Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ.
Экономика
Специалисты предупредили о возможном сокращении точек по оплате ЖКХ
В России может сократиться число точек по оплате ЖКХ, говорится в письме экспертов спикеру Государственной думы Вячеславу Володину.
Энергетика
Мексика согласовала с США снижение добычи нефти
Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
Общество
На Урале вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч. На Урале вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции.
Экономика
ЦБ заявил о спаде российской экономики по итогам 2020 года
В текущем году динамика ВВП в России будет отрицательной, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
Общество
Жителей России стали штрафовать за несоблюдение дистанции
Сотрудники правоохранительных органов начали штрафовать граждан, нарушающих соблюдение социальной дистанции в один метр в условиях введенных ограничений из-за коронавируса.