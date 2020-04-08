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Банки.руБанки.руПутин поручил расширить программу кредитных каникул для граждан

По оценке Объединенного кредитного бюро, более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами.
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Владимир Путин
В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей.
— Владимир ПутинИнтерфакс 08 апреля в 09:04

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Путин поручил правительству изучить вопрос о расширении программы кредитных каникул для граждан

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Российская газета08 апреля в 09:15

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Lenta.ru08 апреля в 09:20

Путин поручил сделать каникулы по кредитам доступными для россиян

Chelny-biz.ru08 апреля в 08:56
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