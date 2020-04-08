Коронавирус
Банки.руПутин поручил расширить программу кредитных каникул для граждан
В начале апреля был принят и вступил в силу соответствующий закон. Однако правительство ограничило максимальную сумму кредита, по которому можно взять отсрочку. Так, лимит по потребительскому кредиту составил 250 тыс. рублей, по автокредиту — 600 тыс. рублей, по ипотеке — 1,5 млн рублей.
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В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей.
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Путин поручил пересмотреть условия предоставления кредитных каникул по ипотеке
Lenta.ru08 апреля в 09:20
Путин поручил правительству изучить вопрос о расширении программы кредитных каникул для граждан
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