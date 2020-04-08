Коронавирус

Банки.руБанки.руПутин поручил расширить программу кредитных каникул для граждан

В начале апреля был принят и вступил в силу соответствующий закон. Однако правительство ограничило максимальную сумму кредита, по которому можно взять отсрочку. Так, лимит по потребительскому кредиту составил 250 тыс. рублей, по автокредиту — 600 тыс. рублей, по ипотеке — 1,5 млн рублей.
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Владимир Путин
В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения этой меры поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества людей.
— Владимир ПутинИнтерфакс 08 апреля в 09:04

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Путин дал поручение расширить кредитные каникулы для граждан

Российская газета08 апреля в 09:15

Путин поручил расширить круг получателей кредитных каникул

Rambler News Service08 апреля в 09:43

Путин поручил пересмотреть условия предоставления кредитных каникул по ипотеке

Lenta.ru08 апреля в 09:20

Президент поручил кабмину расширить кредитные каникулы для россиян

News.ru08 апреля в 09:16

Путин поручил правительству изучить вопрос о расширении программы кредитных каникул для граждан

Эхо Москвы08 апреля в 10:01

Путин поручил расширить ипотечные каникулы на большее число людей

Интерфакс08 апреля в 09:04

Путин поручил сделать каникулы по кредитам доступными для россиян

Chelny-biz.ru08 апреля в 08:56
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