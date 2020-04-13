Политика
Российская газетаПутин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности в Череповце.
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Футбол
«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед»
Ранее появилась информация, что Тоттенхэм готов продать форварда за 200 миллионов фунтов из-за долгов по кредитам, выделенных на строительство нового стадиона.
Советский спорт 01:49
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru вчера в 15:52
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Футбол
«Спортинг» поборется за Жоау Мариу
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, может вернуться на родину, сообщает A Bola.
LiveSport.ru 10:18
Авто
В Тольятти снизились продажи легковых автомобилей
Продажи легковых автомобилей в городе снизились за последние три месяца на 5%. При этом по сравнению с I кварталом 2019 года наблюдается рост продаж на 14%.
Тольятти-Новости вчера в 02:02
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Политика
ООН отказывается размещать миротворцев в Донбассе на условиях Украины
Размещение голубых касок ООН на всей территории Донбасса с выходом на границу РФ, на чём с 2014 года настаивали Порошенко, а затем Зеленский, – «малореалистично».
Новый День 06:13
Авто
Российские автозаводы возобновляют работу
Автоновости дня 02:02
Общество
В России изменилась динамика распространения коронавируса
Последние недели распространение коронавируса в России происходило по позитивной динамике.
Pravda.Ru 02:04
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Гаджеты
Стало известно, каким будет новый iPhone 12
Российская газета 08:57
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку
Заявление о своей отставке с поста министра внутренних дел (МВД) Турции опубликовал 12 апреля глава турецкого ведомства Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter, 12 апреля.
ИА Красная Весна вчера в 16:32
Общество
Сбербанк раскрыл новые схемы мошенничества на фоне коронавируса
Эксперты Сбербанка зафиксировали несколько новых мошеннических схем, которые связаны с коронавирусом.
АБН 00:28
Экономика
Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32
Общество
Глава ВОЗ заявил о важности постепенной отмены ограничительных мер
Чтобы сохранить контроль над ситуацией, связанной с распространением коронавируса, необходимо отменять ограничительные меры постепенно, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Pravda.Ru 13:22
Наука
Описали реальные масштабы пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Infection Control and Hospital Epidemiology, официальная статистика распространения коронавируса расходится с реальной картиной из-за недостатка тестов и перегрузки медицинской системы.
ToDay News Ufa 12:35
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа
По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
Происшествия
В Южно-Сахалинске ужесточают карантин для прибывающих на остров
Местные жители смогут проходить карантин в домашних условиях только в том случае, если все члены семьи подпишут соглашение о соблюдении двухнедельной самоизоляции.
Сахалин.Инфо 06:40
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова
Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru 16:25
Космос
Модули с комплектующими производства резидента технополиса «Москва» отправят на Луну
Радиопередающие устройства, установленные на борт МКС, на лунные модули и другие космические аппараты, изготавливает научно-производственное предприятие «САИТ».
Агентство Москва 06:08
Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39