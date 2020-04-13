с чего всё началось

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности в Череповце.

Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Футбол «Спортинг» поборется за Жоау Мариу Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, может вернуться на родину, сообщает A Bola.

Авто В Тольятти снизились продажи легковых автомобилей Продажи легковых автомобилей в городе снизились за последние три месяца на 5%. При этом по сравнению с I кварталом 2019 года наблюдается рост продаж на 14%.

Общество МВД назвало самые криминальные регионы России Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно. 135

Общество Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. 54

Политика ООН отказывается размещать миротворцев в Донбассе на условиях Украины Размещение голубых касок ООН на всей территории Донбасса с выходом на границу РФ, на чём с 2014 года настаивали Порошенко, а затем Зеленский, – «малореалистично».

Общество Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 4

Политика Глава МВД Турции подал в отставку Заявление о своей отставке с поста министра внутренних дел (МВД) Турции опубликовал 12 апреля глава турецкого ведомства Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter, 12 апреля. 76

Экономика Приток иностранных инвестиций в Россию остановился Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ. 199

Общество Глава ВОЗ заявил о важности постепенной отмены ограничительных мер Чтобы сохранить контроль над ситуацией, связанной с распространением коронавируса, необходимо отменять ограничительные меры постепенно, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Наука Описали реальные масштабы пандемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Infection Control and Hospital Epidemiology, официальная статистика распространения коронавируса расходится с реальной картиной из-за недостатка тестов и перегрузки медицинской системы. 3

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1,1K

Армия и оружие В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS. 245

Шоу-бизнес Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"». 16

Происшествия В Южно-Сахалинске ужесточают карантин для прибывающих на остров Местные жители смогут проходить карантин в домашних условиях только в том случае, если все члены семьи подпишут соглашение о соблюдении двухнедельной самоизоляции.

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Космос Модули с комплектующими производства резидента технополиса «Москва» отправят на Луну Радиопередающие устройства, установленные на борт МКС, на лунные модули и другие космические аппараты, изготавливает научно-производственное предприятие «САИТ».