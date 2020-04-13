Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности в Череповце.
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с чего всё началось
"Минпросвещения России поручено рассмотреть вопрос и представить предложения об обеспечении поддержки программы "Наука в регионы", реализуемой Фондом развития физтех-школ", - говорится в тексте поручений, опубликованном в понедельник на сайте
 Кремля.
ТАСС15:26

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Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе

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Путин поручил разработать меры господдержки для популяризации науки

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Путин поручил рассмотреть вопрос о новом профессиональном празднике

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РИА Новости14:11

Путин поручил представить предложения о поддержке программы Фонда развития физтех-школ

ТАСС15:26
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Футбол

«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Ранее появилась информация, что Тоттенхэм готов продать форварда за 200 миллионов фунтов из-за долгов по кредитам, выделенных на строительство нового стадиона.
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Политика

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
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Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
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Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

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Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
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Общество

Тюменским семьям выплатят по пять тысяч рублей за детей до трех лет

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Футбол

«Спортинг» поборется за Жоау Мариу

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, выступающий за «Локомотив» на правах аренды, может вернуться на родину, сообщает A Bola.
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Авто

В Тольятти снизились продажи легковых автомобилей

Продажи легковых автомобилей в городе снизились за последние три месяца на 5%. При этом по сравнению с I кварталом 2019 года наблюдается рост продаж на 14%.
Тольятти-Новости вчера в 02:02
Общество

МВД назвало самые криминальные регионы России

Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
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Общество

Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом

В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
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Политика

ООН отказывается размещать миротворцев в Донбассе на условиях Украины

Размещение голубых касок ООН на всей территории Донбасса с выходом на границу РФ, на чём с 2014 года настаивали Порошенко, а затем Зеленский, – «малореалистично».
Новый День 06:13
Авто

Российские автозаводы возобновляют работу

Автоновости дня 02:02
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Общество

В России изменилась динамика распространения коронавируса

Последние недели распространение коронавируса в России происходило по позитивной динамике.
Pravda.Ru 02:04
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Гаджеты

Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Российская газета 08:57
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Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
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Политика

Глава МВД Турции подал в отставку

Заявление о своей отставке с поста министра внутренних дел (МВД) Турции опубликовал 12 апреля глава турецкого ведомства Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter, 12 апреля.
ИА Красная Весна вчера в 16:32
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Общество

Сбербанк раскрыл новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Эксперты Сбербанка зафиксировали несколько новых мошеннических схем, которые связаны с коронавирусом.
АБН 00:28
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Экономика

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32
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Общество

Глава ВОЗ заявил о важности постепенной отмены ограничительных мер

Чтобы сохранить контроль над ситуацией, связанной с распространением коронавируса, необходимо отменять ограничительные меры постепенно, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Pravda.Ru 13:22
Наука

Описали реальные масштабы пандемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Infection Control and Hospital Epidemiology, официальная статистика распространения коронавируса расходится с реальной картиной из-за недостатка тестов и перегрузки медицинской системы.
ToDay News Ufa 12:35
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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Шоу-бизнес

Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа

По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
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Происшествия

В Южно-Сахалинске ужесточают карантин для прибывающих на остров

Местные жители смогут проходить карантин в домашних условиях только в том случае, если все члены семьи подпишут соглашение о соблюдении двухнедельной самоизоляции.
Сахалин.Инфо 06:40
Политика

Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
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Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова

Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru 16:25
Космос

Модули с комплектующими производства резидента технополиса «Москва» отправят на Луну

Радиопередающие устройства, установленные на борт МКС, на лунные модули и другие космические аппараты, изготавливает научно-производственное предприятие «САИТ».
Агентство Москва 06:08
Общество

С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
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