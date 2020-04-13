Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности в Череповце.
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с чего всё началось
"Минпросвещения России поручено рассмотреть вопрос и представить предложения об обеспечении поддержки программы "Наука в регионы", реализуемой Фондом развития физтех-школ", - говорится в тексте поручений, опубликованном в понедельник на сайте
 Кремля.
ТАСС15:26

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Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе

Lenta.ru15:29

Путин поручил разработать меры господдержки для популяризации науки

РЕН ТВ17:09

Путин потребовал рассмотреть вопрос о развитии полетов в стратосферу

Газета.Ru14:53

Путин поручил «Роскосмосу» и РАН заняться развитием полетов в стратосферу

РБК16:26

Путин поручил рассмотреть вопрос о новом профессиональном празднике

Российская газета14:46

Путин поручил разработать меры господдержки для популяризации науки

РИА Новости14:11

Путин поручил представить предложения о поддержке программы Фонда развития физтех-школ

ТАСС15:26
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Киберспорт

Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая

Terraria выпустили 16 мая 2011 года, так что дата релиза финального апдейта на выбрана неслучайно, в этот день игре исполнится девять лет.
Игромания.ру 15:59
Политика

Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова

Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru 16:25
Общество

Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.
Известия 21:31
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
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Армия и оружие

Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей

Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.
Газета.Ru 20:35
Наука

Ученые предупреждают о бессимптомной передаче COVID-19 в 70% случаях

Бессимптомная передача коронавируса может происходить в 70% случаях. Об этом сообщили ученые из Сингапура, передает газета "Straits Times".
РЕН ТВ 22:40
Политика

Путин объяснил разгильдяйством вспышки COVID-19 в некоторых регионах

Причиной вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 или значительного роста скорости распространения болезни в некоторых регионах России стало «разгильдяйство», заявил президент Владимир Путин.
РБК 09:27
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Биатлон

Хованцев: целое поколение российских биатлонистов воспитано на допинге

Целое поколение биатлонистов воспитано на этом.
РИА Новости 07:49
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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Общество

Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом.
Lenta.ru 22:20
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Футбол

УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе

На текущий момент Союз европейских футбольных ассоциаций бросает все свои силы на то, чтобы помочь каждой стране возобновить и доиграть свой внутренний чемпионат.
ГЛАС.RU вчера в 23:52
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
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Энергетика

Цены на нефть растут во вторник утром

Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром.
Московский Комсомолец 22:18
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Гаджеты

Motorola представит 22 апреля флагманский смартфон

Компания Motorola объявила о планах провести 22 апреля презентацию флагманского смартфона.
3DNews 12:01
Общество

Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхом Гебрейсус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса.
РБК 22:47
Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
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Космос

Учёные объяснили необычную форму межзвёздного астероида

Первый межзвёздный астероид Оумуамуа приобрел сигарообразную форму при рождении из-за сближения со звездой породившего его объекта.
News.ru 12:43
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Экономика

Пенсии пойдут вверх. Какие доплаты ждут работающих пенсионеров в 2020-м

Юрист Ирина Сивакова рассказала, какие доплаты можно ждать работающим пенсионерам в 2020 году.
Primpress.ru 17:30
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Происшествия

Уголовное дело экс-министра лесного комплекса Иркутской области передано в суд

Следственное управление СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды, обвиняемого в согласовании незаконной рубки леса в заказнике под видом санитарной с ущербом в 748 млн руб.
Коммерсантъ 22:24
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Транспорт

РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса

В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
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Кино

BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида

REGNUM 17:12
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге

РБК вчера в 11:12
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Происшествия

Не менее шести человек стали жертвами шторма в США

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
3
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
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Происшествия

В Краснодарском крае задержали криминального авторитета

Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:25
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Общество

С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине

Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора».
Forbes 02:39
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская запишет видеопоздравление поклонникам

Последний пост немного удивил фанатов певицы. В нем Любовь предлагает своим поклонникам, купить у нее новую услугу.
Bimru.ru 01:25
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Армия и оружие

NI назвал пугающий НАТО российский ракетный комплекс

В США по достоинству оценили российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Российская газета вчера в 11:58
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