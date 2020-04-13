с чего всё началось

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности в Череповце.

Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Киберспорт Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая Terraria выпустили 16 мая 2011 года, так что дата релиза финального апдейта на выбрана неслучайно, в этот день игре исполнится девять лет.

Политика Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением. 30

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.

Общество Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 293

Армия и оружие Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.

Наука Ученые предупреждают о бессимптомной передаче COVID-19 в 70% случаях Бессимптомная передача коронавируса может происходить в 70% случаях. Об этом сообщили ученые из Сингапура, передает газета "Straits Times".

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Общество С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора». 4