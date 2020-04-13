с чего всё началось

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности в Череповце.

Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

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