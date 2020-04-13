Коронавирус
Российская газетаПутин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с представителями общественности в Череповце.
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Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Гаджеты
На Xiaomi Mi 6 установили Windows 10
На смартфон Xiaomi Mi 6 удалось установить операционную систему Windows 10 оп ARM, которая не уступает традиционной версии по функциональности.
Профиль 12:31
Общество
Во Франции продлили режим самоизоляции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продлении режима самоизоляции в связи с коронавирусом до 11 мая.
Вести.Ru 15:11
Шоу-бизнес
Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье
На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru 12:27
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Что происходит 15:18
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Общество
У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус
При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
ТАКТ-Новости 14:20
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Политика
Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене
Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
Известия вчера в 23:49
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Здоровье
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Общество
В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга
«Согласно изменениям, по 30 апреля на территории Санкт-Петербурга запрещается (временно приостанавливается) оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга)», — отметили в пресс-службе администрации.
RT на русском 13:51
Спорт
Total War: Shogun 2 будут бесплатно раздавать в Steam
В списке грядущих бесплатных акций Steam на сайте SteamDB появилась Total War: Shogun 2. Если верить этой информации, издательство SEGA и разработчики из Creative Assembly начнут бесплатно раздавать свою стратегию уже через две недели.
Игромания.ру 03:27
Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Авто
Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Киберспорт
Фанатов World of Warcraft возмутило добавление в игру чернокожих эльфов
Пользователи смогут сделать эльфов крови темнокожими: по мнению фанатов, это противоречит вселенной MMORPG.
CyberSport.ru 11:43
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Экономика
Бюджет Ростовской области переводят на режим экономии
Губернатор распорядился отменить все закупки, введя режим экономии.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 12:00
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18