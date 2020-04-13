Политика
Rambler News ServiceПутин поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с «Роскосмосом» и Российской академии наук (РАН) рассмотреть вопрос о развитии отечественной теории и практики стратонавтики. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
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Президент России Владимир Путин поручил изучить вопросы о развитии теории и практики полетов в стратосферу, а также составить ряд предложений, сообщили в Кремле.Газета.Ruвчера в 14:53
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Общество
В Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных COVID-19
Столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета вчера в 20:31
Здоровье
В Липецкой области снизилась заболеваемость гриппом
В Липецкой области отмечается сезонный неэпидемический уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями.
ГТРК Липецк вчера в 11:30
Здоровье
Медики подтвердили 7 новых случаев коронавируса в Свердловской области
В Свердловской области выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.
АиФ Урал вчера в 03:52
Общество
ГИБДД скорректировала прием экзаменов на водительские права
«Из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами»,-- уточнили в ГИБДД.
Коммерсантъ вчера в 06:21
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru вчера в 03:48
Здоровье
Генпрокуратура РФ проверяет РКБ имени Куватова в Уфе
Действия Эльзы Сыртлановой проверят на самом высоком уровне Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль надзорные мероприятия в РБК имени Куватова в Уфе.
Правда ПФО вчера в 11:54
Общество
Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции
По словам Голиковой, важно, чтобы прошло два периода по две недели. После этого можно будет оценить эффективность принятых мер.
Муксун.fm 12 апреля в 08:56
Футбол
«Ливерпуль» купит Мбаппе, если потеряет Садио Мане
«Ливерпуль» планирует в ближайшее трансферное окно осуществить спасительную сделку, если потеряет Садио Мане, который может перебраться в мадридский «Реал», сообщает The Sun.
Евро-футбол.ру вчера в 19:00
Происшествия
Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета вчера в 04:16
Здоровье
В Удмуртии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 13 апреля 2020, 10:35 — REGNUM В Удмуртии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 03:35
Здоровье
Разработаны принципы рациона для россиян на время самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях.
ZAB.RU вчера в 23:01
Происшествия
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды
Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета вчера в 10:04
Общество
Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.
Рамблер вчера в 16:32
Кино
Режиссер рассказал о влиянии пандемии на съемки «Отряда самоубийц 2»
Режиссер Джеймс Ганн сообщил в Twitter, что дата премьеры фильма "Отряд самоубийц 2" не будет перенесена из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 09:34
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
Здоровье
Пушков указал на скрытую опасность коронавируса
Главная опасность COVID-19 заключается в том, что некоторые пациенты с коронавирусом не имеют никаких симптомов.
ФедералПресс 00:07
Происшествия
В Усть-Куте затравили семью заболевшего коронавирусом ребенка
Жительница Усть-Кута с двумя детьми вернулась на родину с отдыха в Тайланде.
Shraibikus News вчера в 04:54
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми.
BFM.ru 00:01
Общество
Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности.
Известия вчера в 21:31
Общество
Эксперт рассказал, как получить максимальное пособие по безработице
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко рассказала РИА Новости, что делать, чтобы получить официальный статус безработного и на какие выплаты после этого можно рассчитывать.
ПРАЙМ вчера в 20:20
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета вчера в 02:50
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Политика
Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 вчера в 06:46
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» пополнит ряды ВМФ РФ к концу июня
Субмарина имеет двигатель с пониженной шумностью, более совершенные системы маневрирования и удержания на глубине и улучшенную систему управления стрельбой.
Политическая Экспертиза вчера в 05:28
Происшествия
За сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса.
НГС 00:28