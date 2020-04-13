с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с «Роскосмосом» и Российской академии наук (РАН) рассмотреть вопрос о развитии отечественной теории и практики стратонавтики. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Общество В Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных COVID-19 Столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на COVID-19. 80

Общество Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета. 47

Общество ГИБДД скорректировала прием экзаменов на водительские права «Из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся по скорректированным графикам небольшими группами»,-- уточнили в ГИБДД. 26

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Здоровье Генпрокуратура РФ проверяет РКБ имени Куватова в Уфе Действия Эльзы Сыртлановой проверят на самом высоком уровне Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль надзорные мероприятия в РБК имени Куватова в Уфе. 34

Футбол «Ливерпуль» купит Мбаппе, если потеряет Садио Мане «Ливерпуль» планирует в ближайшее трансферное окно осуществить спасительную сделку, если потеряет Садио Мане, который может перебраться в мадридский «Реал», сообщает The Sun.

Происшествия Экс-глава РАО Федотов признал вину в многомиллионном мошенничестве Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов. 7

Армия и оружие Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей» Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны. 37

Здоровье Разработаны принципы рациона для россиян на время самоизоляции Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях. 22

Общество Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 545

Здоровье Пушков указал на скрытую опасность коронавируса Главная опасность COVID-19 заключается в том, что некоторые пациенты с коронавирусом не имеют никаких симптомов. 7

Общество Названы места с высоким риском заражения коронавирусом Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми. 121

Общество Вирусологи назвали сроки появления вакцины от коронавируса Задержать появление вакцины от нового типа коронавируса могут проверки влияния на беременность и выявление возможной токсичности. 10

Общество Эксперт рассказал, как получить максимальное пособие по безработице Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко рассказала РИА Новости, что делать, чтобы получить официальный статус безработного и на какие выплаты после этого можно рассчитывать.

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 601

Политика Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений. 27