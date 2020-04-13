Политика
ТАССПутин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
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Спорт день за днемвчера в 10:32
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Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Общество
Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.
РБК 04:05
Здоровье
Жителям Красноярского края разрешили ездить на дачи, но с условием
Как сообщили ИА REGNUM 13 апреля в краевом правительстве, по мнению красноярского губернатора Александра Усса, в связи с этим нельзя не разрешить людям посещать дачные участки.
REGNUM 07:41
Здоровье
Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус
Ученые Центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи выделили из крови пациентов с коронавирусом 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового типа, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Инфорос 06:27
Происшествия
Нарушившая режим самоизоляции пьяная москвичка избила полицейского при задержании
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что женщина также нарушила установленный в Москве режим самоизоляции.
ТАСС 07:17
Общество
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в среднем рост числа заразившихся коронавирусом в России составляет порядка 17-18% в сутки, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития.
РИА Новости 06:08
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав.
РБК 07:31
Кино
Канал «Россия» покажет первый эпизод сериала «Зулейха открывает глаза»
Культуромания 02:51
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Энергетика
На Change.org появилась петиция с требованием отставки Сечина
На платформе Change.org появилась петиция с требованием отставки главы Роснефти Игоря Сечина.
Znak.com 05:18
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 04:42
Здоровье
В Оренбуржье за сутки заразились коронавирусом еще 20 человек
Напомним, по данным на воскресенье, 12 апреля в регионе было 25 подтверждённых случаев, анализы еще 51 человека, после получения предварительно положительного результата, были направлены на проверку в федеральную лабораторию.
Kursk.com 05:03
Происшествия
В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом
Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
Происшествия
Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусом
Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:10
Общество
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить уже полторы недели
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС резко ухудшилась ситуация с пожаром, который не могут потушить уже полторы недели.
Эхо Москвы 07:00
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин
Власти закрывают Киево-Печерскую лавру на карантин, поскольку число зараженных коронавирусом насельников превысило 90.
ФедералПресс 06:43
Общество
Роспотребнадзор разъяснил пользу лимона и чеснока при коронавирусе
Что касается цитрусовых, чеснока или имбиря, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство.
ИА Городские вести. Волгоград 07:02
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Культура
Вышел первый фильм Леонида Парфенова из цикла «Русские грузины»
Российский тележурналист Леонид Парфенов опубликовал на ютьюбе первый фильм из цикла «Русские грузины».
Афиша Daily 07:16
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58
Происшествия
На въездах в Москву поставили ОМОН
Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Вести.Ru 07:15
Авто
Официально представлен Toyota Harrier нового поколения
Новый Toyota Harrier сменил поколение и теперь основан на платформе TNGA (GA-K).
За рулем Кубань 05:21
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29