с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.

Спорт день за днем

Здоровье Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. 25

Общество Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу. 915

Здоровье Жителям Красноярского края разрешили ездить на дачи, но с условием Как сообщили ИА REGNUM 13 апреля в краевом правительстве, по мнению красноярского губернатора Александра Усса, в связи с этим нельзя не разрешить людям посещать дачные участки.

Здоровье Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус Ученые Центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи выделили из крови пациентов с коронавирусом 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового типа, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Общество Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в среднем рост числа заразившихся коронавирусом в России составляет порядка 17-18% в сутки, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития. 257

Общество Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1K

Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить. 845

Общество Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат. 7

Здоровье В Оренбуржье за сутки заразились коронавирусом еще 20 человек Напомним, по данным на воскресенье, 12 апреля в регионе было 25 подтверждённых случаев, анализы еще 51 человека, после получения предварительно положительного результата, были направлены на проверку в федеральную лабораторию. 21

Происшествия В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство. 74

Происшествия Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусом Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора. 2

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 25

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 951

Общество Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин Власти закрывают Киево-Печерскую лавру на карантин, поскольку число зараженных коронавирусом насельников превысило 90. 2

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 669

Культура Вышел первый фильм Леонида Парфенова из цикла «Русские грузины» Российский тележурналист Леонид Парфенов опубликовал на ютьюбе первый фильм из цикла «Русские грузины».

Экономика Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5% Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,3K

Происшествия На въездах в Москву поставили ОМОН Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. 3

Авто Официально представлен Toyota Harrier нового поколения Новый Toyota Harrier сменил поколение и теперь основан на платформе TNGA (GA-K). 3