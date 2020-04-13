с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. Документ размещен на сайте Кремля.

Политика Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике. 35

Общество Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации. 1,2K

Авто Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за пять лет Батарейный паркетник Maple 30X вышел на китайский рынок с ценами от 68 800 до 79 800 юаней (715 700–830 130 рублей), подтвердив, что модели «кленового» бренда будут недорогими электроверсиями автомобилей Geely.

Здоровье В Белоруссии 2919 человек инфицировано коронавирусом В Белоруссии зарегистрировано с начала пандемии до 6 часов утра 13 апреля 2919 случаев заражения COVID-19. 9

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 30

Общество В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей самоизоляции В Москве впервые оштрафовали компанию нарушителей режима самоизоляции, ранее штрафы выписывали только единичным нарушителям, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Солнцевского суда столицы Георгия Енгибарова. 59

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Общество Екатеринбург занял 15 место по индексу самоизоляции Екатеринбург занял 15 место среди крупных городов России по индексу самоизоляции, который вычисляет компания «Яндекс».

Здоровье Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе. 3

Шоу-бизнес У Борисовой обнажилась грудь во время съемки для флешмоба Ведущая не стала удалять этот снимок из соцсетей Звезда российского ТВ Дана Борисова решила принять участие в популярном челлендже "Инстаграма", который заключается в том, что девушки, в том числе успешные и знаменитые, находясь в самоизоляции из-за объявленной пандемии коронавируса, делают себе платья из подушек на голое тело и снимают результат такого хендмейда. 4

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 203

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 832

Религия У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 31

Финансы Сбербанк открыл в ЦБ кредитную линию на 500 млрд рублей Банк России из-за коронавируса предоставил банкам льготный режим соблюдения показателя краткосрочной ликвидности, чтобы у них было больше возможностей кредитовать экономику: с 1 апреля этого года по 31 марта 2021 г. увеличен совокупный максимальный лимит по БКЛ с 1,5 трлн до 5 трлн руб. и снижена плата за право пользования с 0,5 до 0,15% от величины лимита.

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1,1K

Общество В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

Политика Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.

Общество Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице. 2

Общество Москвичи не справились с получением пропуска по СМС В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону. 5

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 559