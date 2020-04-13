с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. Документ размещен на сайте Кремля.

Спорт день за днем

Политика Путин призвал действовать на упреждение в борьбе с COVID-19 Москва, 13 апреля 2020, 15:45 — REGNUM России пока удаётся действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом.

Происшествия В Новосибирске наказали десятки заведений за нарушение самоизоляции Еще по трем объектам общепита вынесены штрафы по 15 тыс. руб. Всего общая сумма штрафов составила 145 тыс. руб. Кроме того, за осуществление обслуживания граждан на 25 суток приостановлена деятельность кафе "Южная кухня" на Гусинобродском шоссе, аналогичная мера наказания избрана в отношении еще одного кафе в Дзержинском районе. 8

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 677

Общество Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности. 4K

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,3K

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Политика Пекин опроверг заявления о «дискриминации африканцев» в Китае Власти США на фоне пандемии нового коронавируса не смогут посеять раздор между Китаем и Африкой безответственными заявлениями о якобы дискриминации в отношении уроженцев африканских стран, проживающих в КНР.

Политика Рада отказалась отменить закон о рынке земли Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник отказался отменить закон о рынке земли, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Гаджеты OnePlus 8 Pro позирует вместе с новыми наушниками и чехлами Инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass), который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о новинках ИТ-индустрии, опубликовал новые изображения смартфона OnePlus 8 Pro с его аксессуарами.

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,5K

Наука Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. 231

Армия и оружие Avia.pro: российские военные окружили американцев в Сирии Как сегодня сообщило издание Avia.pro, фактически, американцы попали там в окружение, поскольку наши спецназовцы развернули на севере провинции Хасака не менее 4-х военных блок-постов, которые обеспечивают полный контроль главных маршрутов передислокации американских военных. 7

Экономика ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов ЦБ рекомендовал коммерческим банкам лишать премий сотрудников, которые при оформлении услуг вводят клиентов в заблуждение, говорится в письме, опубликованном на сайте регулятора. 35

Кино Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии. 11

Здоровье В Оренбуржье выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом Оренбург, 13 апреля 2020, 13:29 — REGNUM В Оренбургской области за последние сутки, на 13 апреля, выявлено еще десять случаев заражения коронавирусом. 3

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 12

Экономика Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.