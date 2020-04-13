с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. Документ размещен на сайте Кремля.

Спорт день за днем

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 2,1K

Политика Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ. 371

Армия и оружие Шесть армянских военнослужащих вылечились от коронавируса Оганян отметил, что по состоянию на 13 апреля 6 армянских военнослужащих вылечились от коронавирусной инфекции Covid-19 и были выписаны.

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,4K

Религия У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 6

Общество В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова. 18

Недвижимость ПИК и ВТБ погасят проценты по ипотеке за заемщиков в 2020 году Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок. 3

Политика Лукашенко обратился к зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов не опускать руки и бороться за свои жизни. 304

Общество Голикова прокомментировала данные о числе заболевших коронавирусом В России в среднем число заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается на 17–18% в день, это позволяет надеяться на отсутствие экспоненциального развития, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 544

Шоу-бизнес Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной". 48

Финансы Внешний долг России снизился на 8,3% Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2020 года составил $450 млрд, что на 8,3% или на $40,8 млрд ниже показателя на начало 2020 года, следует из материалов ЦБ РФ. 2

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K